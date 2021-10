Nella nuova sede sarà possibile ammirare l’intera gamma Bentley inclusa la GT Speed recentemente lanciata sul mercato italiano.

Bentley Milano ha aperto ufficialmente la sua nuova sede nella capitale italiana dell’eleganza, della tecnologia e dell’innovazione. Il nuovo salone Bentley Milano ha un’area di 500 mq oltre a 1.000 mq di spazio esterno e 800 mq dedicati alla nuova officina.

I servizi di Bentley Milano comprendono la presenza stabile negli uffici di un notaio per le pratiche amministrative e soprattutto, un servizio post-vendita attento e puntuale, “cucito come un capo su misura” per i propri clienti. Bentley Milano garantisce, tra l’altro, la custodia dell’auto, il servizio di cambio gomme, la revisione ordinaria e straordinaria, i servizi di carrozzeria autorizzata Bentley, l’auto sostitutiva e, ove richiesto dal cliente, il servizio di ritiro e riconsegna della propria vettura Bentley.

La nuova sede esporrà l’intera gamma di prodotti Bentley dal design senza tempo. La gamma Flying Spur è attualmente offerta con diversi propulsori e dal primo trimestre del 2022 si va ad aggiungere un terzo propulsore: l’essenza della Fliyng Spur alimentata da un V8, l’iconicità del propulsore W12 e presto quindi, l’offerta del sistema ibrido.

Bentayga offre potenza, eleganza e comfort con il suo V8 e il nuovo propulsore ibrido. L’auto che ha creato il settore dei SUV di lusso e si trova sempre all’apice della mobilità di lusso. La nuova Bentayga si basa sul successo di quell’originale e rivoluzionaria idea, con la più recente tecnologia di bordo, una maggiore fruibilità e un abitacolo ancor più accogliente e realizzato a mano. Progettata e realizzato a mano nello stabilimento di Crewe, in Inghilterra, il nuovo Bentayga è offerto con un efficiente propulsore ibrido plug-in, il collaudato V8 biturbo da 4,0 litri di Bentley o il potente propulsore a benzina a 12 cilindri da 6,0 litri.

E non da ultimo, la Continental GT nella sua versione Coupé e Cabrio con la recente aggiunta della Bentley stradale più dinamica di sempre. Al vertice della gamma Continental GT, la nuova GT Speed è la massima espressione incentrata sulle prestazioni della Grand Tourer definitiva di Bentley, pur mantenendo il lusso, il comfort e l fruibilità delle altre versioni. È equipaggiata con una versione aggiornata del celebre propulsore Bentley W12 TSI da 6,0 litri, che eroga 659 CV mantenendo una straordinaria coppia di 900 Nm. Con una maneggevolezza eccezionale, questo si traduce in una velocità massima di 355 km/h e passa da 0 a100 km/h in 3,6 secondi.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.