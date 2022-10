Bentley Mulliner Riviera Collection celebra l’elegante mondo della nautica da diporto. Basata sulla Continental GT Convertible, la massima espressione della vettura gran turismo a cielo aperto, la Mulliner Riviera Collection è disponibile esclusivamente presso Bentley Monaco.

Bentley Mulliner Riviera Collection: caratteristiche

I dettagli artigianali della Mulliner Riviera Collection riflettono il carattere esclusivo della Costa Azzurra, che ogni estate ospita il prestigioso Monaco Yacht Show. Per i clienti monegaschi è possibile scegliere tra tre esclusivi colori degli esterni – Aegean Blue, Aquamarine e Caribbean Blue – creati per rappresentare i colori del Mar Mediterraneo.

All’interno dell’abitacolo della Continental GT Convertible, si ritrova l’ineguagliabile attenzione al dettaglio e l’innata eleganza unita a tecnologia all’avanguardia. I modelli Mulliner Riviera Collection, presentano caratteristiche ispirate al mondo della nautica, come i loghi realizzati con nodi marini sui poggiatesta, le finiture in pelle Linen e Alcantara e le targhette personalizzate Riviera Collection. I portachiavi Hide Riviera, gli emblemi ricamati delle finiture Riviera e il Colour Split interno personalizzato completano il tema che celebra la nautica.

La Mulliner Riviera Collection evidenzia come sia possibile esaudire praticamente tutte le richieste che provengono dai clienti più esigenti di Bentley. Mulliner si occupa di personalizzare le auto e le caratteristiche disponibili nel Configuratore online di Bentley. Le Mulliner Bespoke sono vetture con caratteristiche che sono possibili concertare e disponibili solo attraverso il rivenditore, come è il caso della Mulliner Riviera Collection, mentre le Mulliner Coachbuilt sono vetture uniche, costruite a mano dal team Mulliner, come la recente Mulliner Batur.

