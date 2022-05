La nuova BMW M4 CSL fonde la più classica passione per le corse con tecnologie all’avanguardia, creando un'esperienza di guida inimitabile.

La nuova BMW M4 CSL fa della guida in pista la sua ragion d’essere. Il carattere sportivo e le linee pulite della BMW M4 CSL nascono dall’unione di tecnologie innovative ed esperienza di sviluppo. La M4 CSL segue le orme dei modelli di successo delle precedenti generazioni di BMW M3/M4, in particolare la leggendaria BMW M3 CSL del 2003 e la BMW M4 GTS presentata nel 2016.

BMW M4 CSL: design

La carrozzeria della BMW M4 CSL è verniciata di serie nell’esclusivo Frozen Brooklyn Grey metallizzato. Questa tonalità si abbina alle superfici in fibra di carbonio a vista e agli accenti rossi per creare un aspetto puramente sportivo. In alternativa, si possono scegliere la nuova M4 CSL nei colori Alpine White o Sapphire Black metallizzato.

La struttura in fibra di carbonio dei componenti della carrozzeria è visibile in diverse aree, tra cui le due rientranze cesellate nel cofano. Le superfici delle rientranze, che non sono verniciate in tinta con la carrozzeria, sono ulteriormente evidenziate da contorni rossi. Le linee rosse mettono in risalto anche le due pinne sul tetto in CFRP della nuova BMW M4 CSL, i contorni delle soglie laterali, i badge neri, gli splitter in CFRP specifici del modello e le prese d’aria nella grembialatura anteriore.

I fari BMW Laserlight, disponibili come optional, conferiscono un ulteriore bonus al frontale della nuova BMW M4 CSL. Sia nell’effetto che si attiva quando si sbloccano le portiere, sia quando si accendono gli anabbaglianti e gli abbaglianti, questi fari si illuminano di giallo anziché di bianco, ricordando il look delle auto da corsa GT di successo.

I fari posteriori a led della nuova BMW M4 CSL sono dotati di serie di una tecnologia che fa il suo debutto su un’auto prodotta in serie. Le loro coperture in vetro sono intessute di intricati fili di luce che vengono illuminati con la tecnologia laser, creando una struttura vibrante sulla superficie dei fari. Questo crea una firma luminosa unica, riconoscibile a grande distanza durante le ore di buio.

BMW M4 CSL: motore

Il propulsore della BMW M4 CSL si basa sullo stesso motore a sei cilindri in linea con tecnologia M TwinPower Turbo presente nell’auto da corsa BMW M4 GT3. Il suo notevole potenziale ha consentito un grande aumento di potenza senza dover comprometterne la stabilità e la longevità. La chiave è stato l’aumento della pressione massima di sovralimentazione dei due turbocompressori mono-scroll da 1,7 bar a 2,1 bar e le modifiche alla gestione del motore specifiche per il modello. Il motore della BMW M4 CSL sviluppa una coppia massima di 650 Nm tra 2.750 e 5.950 giri/min. La potenza massima di 405 kW/550 CV viene erogata a 6.250 giri/min.

Il progetto del motore da 3,0 litri, derivato dalle corse, è incentrato sul raggiungimento di regimi di giri elevati e sullo sviluppo della potenza massima. La struttura del basamento, priva di camicie dei cilindri e di tipo closed-deck, contribuisce a renderlo estremamente rigido, mentre l’albero motore leggero gli consente di gestire livelli di coppia estremamente elevati. Un’altra caratteristica specifica M è il nucleo della testata dei cilindri realizzato con tecniche di stampa 3D.

Sia il sistema di raffreddamento che quello di alimentazione dell’olio sono stati progettati per affrontare le particolari sfide poste dalla guida in pista. Il sistema di scarico a doppio terminale con flap a controllo elettrico e silenziatore posteriore in titanio dal peso ridotto rendono il motore chiaramente ispirato alle auto da corsa ed emotivamente coinvolgente.

La coppia prodotta dal motore viene trasmessa alle ruote posteriori della nuova BMW M4 CSL attraverso un cambio M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic. I supporti specifici del modello per il motore e la trasmissione assicurano che la potenza del motore si traduca nelle prestazioni in modo eccezionalmente rapido e diretto.

La funzione M Traction Control di serie con regolazione specifica per la pista consente al guidatore di impostare le soglie di intervento per la limitazione dello slittamento delle ruote. Su superfici asciutte, le fasi da 1 a 5 del M Traction Control aiutano il guidatore a eseguire derapate controllate. Le fasi da 6 a 10 si basano sull’applicazione sviluppata per i piloti di auto da turismo e tengono conto delle condizioni della superficie e della temperatura degli pneumatici per massimizzare la trazione e la stabilità direzionale.

Di serie anche i cerchi in lega leggera M forgiati con un esclusivo design a razze incrociate (19 pollici sull’asse anteriore e 20 pollici su quello posteriore). Questi sono dotati di pneumatici ad alte prestazioni sviluppati appositamente per il modello in edizione speciale nelle misure 275/35 ZR19 (anteriore) e 285/30 ZR20 (posteriore).

BMW M4 GT: equipaggiamento

Gli equipaggiamenti specifici per il modello conferiscono alla BMW M4 CSL un equilibrio tra un’auto sportiva pura, la fruibilità quotidiana senza limitazioni e l’essenza premium. I sedili full bucket M Carbon per il guidatore e il copilota si distinguono per la loro struttura autoportante in CFRP e per l’assenza voluta di caratteristiche che migliorano il comfort. L’angolo dello schienale è fisso, le regolazioni avanti/indietro possono essere effettuate manualmente, mentre l’altezza del sedile può essere regolata solo in officina tramite un collegamento a vite a tre stadi. I sedili full bucket M Carbon hanno anche poggiatesta staccabili e consentono l’integrazione di un sistema di cinture a sei punti.

Il volante in Alcantara M, il padiglione color antracite, i listelli interni in fibra di carbonio, i badge “CSL” sui sedili, sulla console centrale e sul pannello posteriore e i display M contribuiscono a creare l’ambiente di bordo perfetto per godersi la guida. Anche i rivestimenti in pelle Merino con nuove caratteristiche e le cinture di sicurezza M sono di serie. Nel vano posteriore si trovano due portacaschi.

Il sistema di operativo M comprende il pulsante M Setup per l’accesso diretto a numerose impostazioni del veicolo e due pulsanti M sul volante per memorizzare le configurazioni preferite. L’equipaggiamento di serie comprende anche il sistema M Drive Professional che include l’M Drift Analyser e l’M Laptimer, oltre al pulsante M Mode per attivare le impostazioni ROAD, SPORT e TRACK.

Il BMW Live Cockpit Professional, anch’esso di serie, comprende un gruppo di schermi completamente digitali composto da un quadro strumenti con schermo da 12,3 pollici di diagonale dietro il volante e da un display di controllo da 10,25 pollici. Tra le sue funzioni vi sono il sistema di navigazione BMW Maps, il BMW Intelligent Personal Assistant, l’integrazione degli smartphone, un vano con ricarica wireless e un’interfaccia Wi-Fi. Il BMW Head-Up Display con elementi M e il BMW Drive Recorder possono essere ordinati nella lista degli optional.

La gamma di funzioni che migliorano il comfort e i sistemi di assistenza alla guida della BMW M4 CSL si concentra sull’essenziale, in linea con il suo approccio di design leggero e intelligente e con il concetto di veicolo puramente da corsa. La dotazione di serie comprende il climatizzatore automatico, il Park Distance Control, il Front Collision Warning, il Lane Departure Warning e lo Speed Limit Info. Come optional sono disponibili il climatizzatore automatico bi-zona, l’allarme e i sistemi Driving Assistant e Parking Assistant.

