A Bologna tagliano le gomme delle auto per salvare l’ambiente

Pare proprio che a Bologna si sia verificata una di quelle azioni “per l’ambiente”, ovvero tagliare gli pneumatici delle auto, che non sono nient’altro che atti di vandalismo. La “moda” l’hanno lanciata mesi fa quelli di Tyre Extinguishers, protagonisti di azioni simili negli USA e in UK.

C’è però da dire che quelli di Tyre Extinguishers si limitano a sgonfiare le gomme delle auto, mentre a quanto pare a Bologna qualcuno ha deciso di passare alle maniere forti.

Ma cos’è successo? Secondo l’ANSA, una ventina di auto parcheggiate sono state oggetto di atti vandalici, con i pneumatici tagliati. Sul parabrezza sarebbe anche stato lasciato l’adesivo con scritto “Più ambiente, meno benzina!”.

La Polizia ha effettuato un sopralluogo, eseguendo rilievi insieme agli specialisti della Scientifica. Al momento non si esclude che possa essere trattato di una azione dimostrativa ma non si sa se esiste davvero un gruppo organizzato, o se si tratta del gesto di qualche folle, anche se secondo noi uno non esclude l’altro.

Sicuramente non fa bene all’ambiente dover cambiare una gomma solo perchè qualcuno ha deciso di combattere le automobili.

