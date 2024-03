La Brabus 930 ibrida abbina un motore 8 cilindri da 740 CV ad un motore elettrico ibrido da 190 CV per un mix di potenza assoluta.

Il marchio tedesco di auto di lusso BRABUS conferma nuovamente il suo ruolo di leader nel settore con l’introduzione del BRABUS 930 ibrido basato sulla Mercedes-AMG S 63 E Performance. Questo modello offre una potenza combinata di 684 kW / 930 CV grazie all’unione di un motore a otto cilindri turbo e un propulsore elettrico, raggiungendo un impressionante coppia massima di 1.510 Nm.

Il motore a otto cilindri, equipaggiato con due turbocompressori ad alte prestazioni BRABUS, genera una potenza massima di 544 kW / 740 CV e una coppia di 980 Nm. Per integrare questo motore con il motore elettrico dell’unità ibrida, che eroga 140 kW / 190 CV, gli ingegneri hanno apportato significative modifiche al controllo elettronico del motore. Le prestazioni su strada che ne risultano sono tipicamente riservate alle vere auto sportive. Nonostante un peso a secco di circa 2,6 tonnellate, il BRABUS 930 a trazione integrale accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi, con una velocità massima limitata elettronicamente a 290 km/h.

Il sound è garantito dal sistema di scarico sportivo BRABUS in acciaio inox con valvole a farfalla controllate attivamente, che permette di scegliere tra una modalità discreta “Coming Home” e una più aggressiva “Sport”. A seconda della modalità di guida selezionata, in quest’ultimo caso il motore produce un suono potente tipico del BRABUS V8. Esteticamente, il sistema di scarico si distingue per i suoi quattro terminali in titanio/carbonio da 76 mm incorniciati da un diffusore in carbonio a vista.

BRABUS mantiene la sua filosofia di unire alte prestazioni e durabilità anche in questa propulsione ibrida, come evidenziato dalla garanzia di tre anni o 100.000 km offerta dall’azienda tedesca. Anche il resto della componentistica di questa automobile extra lusso è di assoluto livello.

Fedele al motto “1-Second-Wow”, il nuovo BRABUS 930 si distingue per una serie di componenti aerodinamici che ne esaltano lo stile sportivo ed elegante. Il spoiler anteriore BRABUS con alettoni laterali rialzati non solo rafforza l’estetica dell’avantreno di questa ammiraglia di lusso, ma anche l’affinamento in galleria del vento riduce la portanza sull’asse anteriore, ottimizzando la stabilità direzionale ad alte velocità.

Gli accessori BRABUS per le prese d’aria laterali nel paraurti anteriore indirizzano l’aria ancora più efficacemente verso i radiatori e i freni anteriori. La griglia radiatore BRABUS con prese d’aria ram-air in carbonio a vista ottimizza l’alimentazione d’aria del motore.

Questa 930 adotta cerchi “platinum edition” di dimensione 9Jx22 per l’asse anteriore e 10.5Jx22 per quello posteriore. Le corrispondenti gomme ad alte prestazioni di dimensioni 265/35 ZR 22 all’anteriore e 295/30 ZR 22 al posteriore. A seconda della modalità di guida selezionata, il modulo di sospensione BRABUS SportXtra abbassa l’altezza da terra della supercar fino a dieci millimetri (0.4 pollici).

Anche all’interno del BRABUS 930 dominano lusso e individualità nella loro forma più pura. L’interno è stato realizzato nella tappezzeria BRABUS con pelle nera particolarmente morbida e traspirante, è completato da un cielo dell’abitacolo rivestito in microfibra Dinamica. La raffinatezza del dettaglio si manifesta non solo nelle superfici dei sedili, caratterizzate da una trapuntatura a conchiglia applicata con precisione millimetrica, ma anche nei rinforzi laterali dei sedili che richiamano l’anno di fondazione di BRABUS con il loro motivo “Heritage” formato da loghi “77” in rilievo.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD