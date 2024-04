BYD SEAL U: Il nuovo SUV elettrico di lusso debutta a Milano

BYD SEAL U, il SUV elettrico di lusso con autonomia fino a 700 km presentato a Milano. Listino prezzi da 42.890 €.

BYD ha presentato in anteprima in Italia il suo nuovo SUV elettrico di lusso, il BYD SEAL U, durante un evento esclusivo tenutosi nello showroom Autotorino di Piazza Duomo a Milano. Questo modello rappresenta l’ultima aggiunta alla Serie Ocean e si posiziona nel segmento D SUV del mercato automobilistico.

Il design raffinato e le prestazioni di punta caratterizzano BYD SEAL U, proposto in due versioni: Comfort, con una batteria da 71,8 kWh, e Design, con una da 87 kWh. Il listino parte da 42.890 euro. BYD SEAL U è progettato per competere con i principali attori del settore, combinando eleganza e tecnologia avanzata per soddisfare le aspettative elevate dei consumatori italiani.

Dotata di un motore elettrico potente, la BYD SEAL U promette un’esperienza di guida interessante, accelerando da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. La sua batteria all’avanguardia assicura un’autonomia fino a 700 km con una singola carica, posizionandola al top della sua categoria per efficienza e sostenibilità.

Esteticamente, la SEAL U segue il “Ocean Aesthetics,” un linguaggio di design peculiare di BYD. Presenta un frontale accattivante con una griglia a forma di X e fari a U integrati nel cofano, conferendo un’identità unica alla Serie Ocean. Il design si estende armoniosamente dalla parte anteriore ai lati e al retro del veicolo, dove si notano i cerchi in lega da 19 pollici e un paraurti posteriore arricchito da dettagli in nero e argento.

Gli interni spaziosi e lussuosi della BYD SEAL U sono completati da finiture di alta qualità, funzionalità tecnologiche avanzate e sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia, con un’interfaccia utente intuitiva e un display da 15,6 pollici.

Copyright Image: Sinergon LTD