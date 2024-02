La Volkswagen ID.7 Tourer è la nuova grande wagon elettrica dall’autonomia elevata (stimata fino a 685 km) e una capacità di carico molto elevata (fino a 1.714 litri).

Il design della ID.7 Tourer è caratterizzato in prima istanza dalla linea del tetto allungata. Dal punto di vista estetico, questa Tourer è il risultato della fusione tra la classica Passat Variant e una Shooting Brake particolarmente dinamica. Grazie alla maggiore altezza della coda, rispetto alla berlina fast-back la capacità del bagagliaio risulta ancora più generosa: con cinque persone a bordo, la ID.7 Tourer può ospitare un volume di bagagli massimo di 605 litri. Caricata fino agli schienali dei sedili anteriori e per tutta l’altezza dell’abitacolo, questo valore raggiunge secondo le stime i 1.714 litri. A seconda dell’equipaggiamento, anche i cerchi in lega da 19 a 20 pollici sono stati perfezionati sotto l’aspetto aerodinamico. Seguirà inoltre un cerchio da 21 pollici.

La nuova ID.7 Tourer avrà un ampio equipaggiamento di serie, come dimostra la versione Pro. Gli equipaggiamenti di serie per gli esterni comprendono fra l’altro, fari e gruppi ottici posteriori a led, cerchi in lega da 19 pollici torniti a specchio e mancorrenti sul tetto. L’equipaggiamento tecnologico e degli interni include sistema di apertura e avviamento senza chiave Keyless Access, rete fermacarico, illuminazione d’ambiente a 10 colori, volante multifunzione riscaldabile, sistema di navigazione Discover Pro Max, display head-up con realtà aumentata rivisitato, retrocamera, climatizzatore automatico a tre zone Air Care Climatronic con bocchette di ventilazione intelligenti e sedili anteriori riscaldabili.

Il tetto panoramico Smart Glass è disponibile anche per la nuova ID.7 Tourer. Grazie allo strato PDLC integrato nel vetro, il tetto può commutare elettronicamente allo stato trasparente o allo stato oscurato. Questa commutazione viene realizzata tramite il comando touch nella consolle oppure ricorrendo all’assistente vocale Ida.

Per la ID.7 Tourer sono disponibili pratici accessori che permettono di ampliare ulteriormente l’uso dello spazio di questa wagon: con un inserto divisorio per il bagagliaio, ad esempio, è possibile suddividere in un batter d’occhio lo spazio e bloccare il carico per evitarne lo scivolamento. Il massimo ordine è garantito anche da una rete laterale nel bagagliaio. La gamma di accessori comprende anche il portabici Volkswagen Compact II ripiegabile tramite un comando a pedale. Poiché le luci posteriori, le guide e il telaio del portabici sono ripiegabili, questo accessorio può essere riposto nel bagagliaio quando non viene utilizzato.

Volkswagen ID.7 Tourer: gli interni

La nuova ID.7 Tourer dispone di un display head-up con realtà aumentata di serie. Questo proietta le informazioni essenziali per la guida nel campo visivo del conducente, che in questo modo non deve distogliere lo sguardo dalla strada. Inoltre la navigazione attiva del telefono cellulare collegato tramite Apple CarPlay o Android Auto è ora integrata nella visualizzazione del percorso a realtà aumentata.

Con l’ausilio del nuovo assistente vocale Ida è possibile comandare molte funzioni della vettura tramite linguaggio naturale ora ancora più semplice. Fra le funzionalità inedite rientrano, l’impostazione dei profili di guida o dell’illuminazione d’ambiente. Un’altra novità è rappresentata dall’interrogazione di informazioni basate su cloud, che includono il meteo, lo stato di un volo di linea, il risultato corrente degli eventi sportivi o le notizie. Inoltre, grazie all’integrazione online di Wikipedia, è possibile porre domande su qualsiasi argomento. Infine, utilizzando l’assistente vocale, in futuro i conducenti e i passeggeri di tutti i nuovi modelli ID potranno accedere alla banca dati dell’intelligenza artificiale tramite ChatGPT e farsi leggere i contenuti ricercati durante la marcia.

Una novità generale della famiglia ID.7 è l’app Wellness che, grazie a dei programmi preconfigurati, consente di adattare diverse funzioni della vettura per aumentare il benessere durante la marcia o le pause. A seconda dell’equipaggiamento della vettura, l’app consente di regolare l’illuminazione d’ambiente, il suono, la climatizzazione, il tetto panoramico Smart Glass, nonché la climatizzazione e la funzione di massaggio del sedile. Saranno disponibili le seguenti tre modalità wellness: Fresh Up (freschezza), Calm Down (relax) e Power Break (pausa rigenerante).

Volkswagen ID.7 Tourer: batteria autonomia

La nuova ID.7 Tourer monta un nuovo motore elettrico da 210 kW (286 CV) e una coppia massima di 545 Nm. L’energia del motore è fornita dalla batteria agli ioni di litio disposta nel pianale. Nella ID.7 Tourer Pro, la batteria offre una capacità netta di 77 kWh (lordi: 82 kWh). Inoltre, in un secondo momento la versione ID.7 Tourer Pro S monterà una batteria di nuova concezione dalla capacità netta di 86 kWh (lordi: 91 kWh). Secondo le stime attuali, grazie alla batteria da 86 kWh, la nuova ID.7 Tourer potrà raggiungere un’autonomia massima di 685 km (valore approssimativo).

Presso le colonnine di ricarica rapida DC, i modelli dotati di batteria da 77 kWh possono essere ricaricati con una potenza massima di

175 kW. Ciò significa che una batteria carica al 10% può raggiungere un livello di carica dell’80% in circa 28 minuti. Le versioni ID.7 che montano la nuova batteria da 86 kWh possono accumulare nuova energia presso le colonnine di ricarica rapida DC con potenza fino a 200 kW. Con questa potenza, la batteria può essere ricaricata dal 10 all’80% in meno di 30 minuti.

Un’innovativa gestione termica e della ricarica garantisce il precondizionamento della batteria durante il viaggio prima della successiva sosta per la ricarica DC. Grazie al suddetto precondizionamento, soprattutto sui lunghi tragitti che prevedono una o più soste per la ricarica, la nuova ID.7 Tourer viene ricaricata in tempi brevissimi. Attivando la guida a destinazione del sistema di navigazione con EV Route Planner si avvia automaticamente il precondizionamento lungo il percorso verso la successiva colonnina di ricarica rapida. Quando la guida a destinazione non è attiva, la funzione può essere attivata anche manualmente tramite il menu di ricarica nel sistema infotainment.

La ID.7 Tourer monterà anche i più moderni sistemi di assistenza, quali il Park Assist Plus e la funzione Memory per l’assistente di parcheggio che consente il parcheggio completamente automatico fino a una distanza di 50 m. Inoltre, è stato ulteriormente perfezionato il Travel Assist che, nell’ultima versione, è denominato Connected Travel Assist con dati online.

Copyright Image: Sinergon LTD