Cadillac CT5 God of War Ragnarok, la strana edizione per la Cina

Sfruttando il successo del titolo videoludico appena uscito, General Motors ha lanciato al Tianjin Auto Show 2022, in Cina, la Cadillac CT5 God of War Ragnarok Edition, edizione limitata a 120 esemplari con livrea personalizzata che ricorda i tatuaggi vichinghi dei personaggi del gioco.

Una scelta curiosa quella di mettere in comune una berlina americana dal design elegante e classico con un gioco violento di ambientazione alto medievale europea. Sarà venduta nel mercato locale a un prezzo di 280.000 yuan, circa 39.000 €.

Cadillac CT5 in collaborazione con Sony Play Station

La Cadillac CT5 è prodotta in Cina tramite la joint venture tra General Motors e SAIC Motors, il colosso mandarino proprietario tra gli altri del marchio MG Motors. È disponibile unicamente con motore 2.0 turbo da 237 CV abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti.

Si distingue per una carrozzeria inedita con bianco di base e strisce rosse, nere e grigie a decorarla, con anche un adesivo comprendente il logo del gioco sul cofano, e un altro adesivo rosso con i simboli della console di Sony davanti alla ruota posteriore. Secondo quanto dichiarato da Cadillac, è uno stile ispirato ai tatuaggi di Kratos, il personaggio principale del gioco.

Chi acquista uno dei 120 esemplari della Cadillac CT5 God of War Ragnarok Special Edition riceve anche una confezione regalo, tra cui un controller wireless con le grafiche del gioco, una targhetta e un portachiavi sempre in tema, insieme a un modellino in scala 1:18 della CT5, in versione standard. Dentro, invece, nessun tipo di personalizzazione.

