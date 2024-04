Citroen Ami Milano Design Week 2024

Alla Milano Design Week 2024, Citroën Ami e il Cubo di Rubik celebrano i rispettivi spiriti innovativi attraverso un’unione visiva e concettuale che incanterà i visitatori di tutte le età.

Dal 15 al 21 aprile 2024, la Milano Design Week sarà teatro di un evento che vedrà protagonisti due simboli di innovazione: la Citroën Ami – 100% ëlectric e il Cubo di Rubik. Quest’anno, per celebrare i 50 anni dell’amatissimo rompicapo, la Citroën Ami si trasformerà in un gigantesco cubo di Rubik, rivestendosi dei colori vivaci e iconici del puzzle: giallo, arancione, blu, verde, rosso e bianco.

Questa originale iniziativa unisce il mondo dell’auto elettriche con quello del gioco e del divertimento, la Citroën Ami, conosciuta per il suo design anticonformista e le sue soluzioni innovative per la mobilità urbana, rappresenta un’interpretazione moderna delle esigenze di spostamento con un minimo impatto ambientale.

Grazie a Citroën Ami, Rubik’s si immergerà nel caotico traffico milanese trasportato da un veicolo “personalizzato” sostenibile, audace e originale, pensato per la mobilità green urbana e con cui condivide l’animo pop, la creatività del design e il piacere della sfida nel trovare sempre nuove soluzioni: ci sono, infatti, molteplici modalità per risolvere il cubo di Rubik’s e ci sono molteplici possibilità per risolvere il problema del traffico, dell’inquinamento, del parcheggio, della sicurezza sulla strada.

Durante la Milano Design Week, il veicolo personalizzato sarà esposto nella Maison Citroën in Coin Milano 5 Giornate. Qui, gli appassionati potranno vedere da vicino questa interpretazione unica dell’Ami e scoprire come la tecnologia e il design si fondono per creare soluzioni di mobilità ecocompatibili.

Citroën Ami Fuorisalone 2024

Coin Milano 5 Giornate

15 al 21 aprile

