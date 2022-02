E' possibile scegliere tra una collezione di stickers disegnati da Citroën a cui si aggiunge la possibilità di creare una decorazione completamente personalizzata, realizzata a partire da un'immagine, una foto o una scritta.

Citroën Ami personalizzazione: è un oggetto unico, originale e anticonformista di micro-mobilità, è innovativa per la sua accessibilità, per il suo prezzo, per la sua facilità di utilizzo ed anche per il suo percorso di acquisto interamente digitale, sul sito, dalla scoperta alla consegna e test-drive a domicilio.

La sua forte identità è sottolineata da un design decisamente originale, lontano dai classici codici automobilistici, che gli conferisce una personalità accattivante. Il suo design originale, le dimensioni ridotte e gli elementi simmetrici rendono Ami – 100% ëlectric immediatamente attraente e con un elevato potenziale di personalizzazione, grazie ai diversi livelli di personalizzazione disponibili sin dal suo lancio, con kit di accessori estetici e funzionali per l’esterno e l’interno, declinati in 4 tonalità (Orange, Grey, Khaki e Blue) da applicare facilmente da soli, a cui si aggiungono le due versioni My Ami POP, con elementi dallo stile giovane e sportivo e con lo spoiler posteriore, e la versione My Ami VIBE, con accessori di gamma superiore, elegante e grafica, che integra le barre al tetto in aggiunta agli adesivi.

Citroën Ami personalizzazione: foto, immagini e scritte

Le superfici laterali di Ami relativamente piatte e i paraurti anteriori e posteriori identici, lievemente arrotondati, sono facilmente personalizzabili. Per offrire ulteriori possibilità di personalizzare la propria AMI secondo il proprio stile, Citroën ha sviluppato una soluzione di personalizzazione con il suo partner Faab Fabricauto, specializzato in questa tecnica.

E’ infatti possibile scegliere la decorazione che si preferisce direttamente dalla collezione proposta da Citroën oppure è possibile risvegliare l’artista che è nascosto in ciascuno di noi, creando una decorazione totalmente personalizzata, basata su foto, immagini o scritte che si vorrebbero vedere applicate sulla carrozzeria del veicolo.

All’interno della piattaforma custom-myami.it si è guidati nella scelta in modo molto semplice e intuitivo. Dalla scelta della decorazione, a quella della consegna finale fino al pagamento, tutto si effettua molto facilmente, direttamente online, al momento dell’ordine, scegliendo tra diverse opzioni a disposizione.

Citroën Ami personalizzazione: la collezione di stickers

Sei motivi sono stati disegnati dalle equipe Citroën per una Ami con una personalità ancora più definita: Jungle per un look selvaggio, Tutti i Frutti per fare il pieno di vitamine, Globe-Trotter “so British”, Camo per un look techno e Tribe per gli amanti della natura.

In pieno stile Do it yourself, tutti sono invitati a personalizzare da soli la loro Ami. Applicare gli adesivi è un gioco da ragazzi. Basta seguire le istruzioni incluse nella confezione degli accessori ordinati ed utilizzare la spatolina inclusa alla consegna. In aggiunta, è disponibile un tutorial all’interno dello stesso sito.

La collezione Stickers Semplici comprende una decorazione dell’area sotto-porta a forma di capsula piccola, lato destro + lato sinistro; il

Kit di personalizzazione della parte inferiore delle portiere (decorazioni sotto-porta per ogni portiera, che includono uno sticker per l’area a forma di capsula grande e uno sticker per l’area a forma di capsula piccola, lato destro + lato sinistro) ed il Kit di personalizzazione completo (comprende le 4 decorazioni sotto-porta lato destro + lato sinistro per l’area a forma di capsula grande e per l’area a forma di capsula piccola + 1 sticker per paraurti anteriore + 1 sticker per paraurti posteriore).

Gli adesivi personalizzati possono essere creati a partire da immagini o foto. La decorazione può essere parziale oppure completa a seconda delle esigenze e del budget. Le aree che possono essere personalizzate sono: i paraurti anteriori e posteriori, il tetto panoramico e le portiere (solo nella parte superiore, solo nella parte inferiore oppure entrambe).

—–

