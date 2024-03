Veja Volley: la sneaker che combina stile vintage e sostenibilità

La Veja Volley rappresenta una perfetta fusione tra stile retrò e pratiche produttive sostenibili. A vent’anni dal suo debutto, Veja riafferma l’impegno verso l’ambiente e l’equità sociale, proponendo un modello che è al tempo stesso un tributo al patrimonio sportivo brasiliano e un manifesto di sostenibilità.

Vent’anni dopo il suo lancio originale, la Veja Volley ritorna a conquistare il cuore degli appassionati di sneakers, portando con sé non solo un design ispirato alle icone sportive brasiliane degli anni ’70 ma anche una filosofia di produzione sostenibile. La storia di questo modello iconico inizia nel 2005, quando, durante un evento al Palais de Tokyo, Veja svelò al mondo la Volley, vendendo all’istante 5.000 paia. Questo fu solo l’inizio di un percorso che ha visto la marca vendere oltre 14 milioni di paia di scarpe in tutto il mondo, trasformando Veja in un simbolo di successo nell’industria calzaturiera, senza mai investire in pubblicità tradizionale.

Il successo di Veja non si basa solo sulla qualità dei suoi prodotti, ma anche sull’etica con cui vengono realizzati. La marca ha scelto fin dall’inizio di operare al di fuori delle convenzioni, concentrandosi su una catena di fornitura equa e sull’impatto positivo che ogni sneaker può avere. Questo approccio si riflette nei materiali scelti per la realizzazione delle Volley: l’upper è disponibile in cotone organico, O.T. Leather (leather tracciata biologica) o suede, con lacci in 100% cotone organico e suole composte per il 40% da gomma amazzonica.

Il cuore della sostenibilità di Veja si trova nel suo O.T. Leather, una pelle morbida e di alta qualità, proveniente da fattorie certificate e completamente organiche in Uruguay. Questa scelta non solo garantisce un impatto ambientale ridotto ma enfatizza anche l’impegno del brand nella creazione di un prodotto finale che sia tanto etico quanto esteticamente appagante.

Prodotte in Brasile, le sneakers Volley incarnano il perfetto equilibrio tra design classico e innovazione sostenibile. Veja ha saputo interpretare la crescente domanda di prodotti responsabili, dimostrando che è possibile unire moda e responsabilità sociale senza compromessi.

