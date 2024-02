Renault Symbioz, prime immagini del nuovo SUV ibrido da 145 CV

Renault Symbioz è il nuovo SUV compatto francese pensato per le famiglie con motorizzazione ibrida da 145 CV.

La casa francese non si ferma, e dopo Rafale annuncia con la prima immagine Renault Symbioz, SUV del segmento C con motorizzazione E-Tech ibrida da 145 CV dichiaratamente pensato per le famiglie, per essere anzi in simbiosi con loro.

Dichiara infatti che il nome rimanda al termine “simbiosi”, dal greco symbiosis, col significato di “vivere insieme”. Per dimensioni e tipologia di veicoli, si posiziona a metà tra la compattissima Captur e il più grande Austral. Inoltre, è la quinta proposta del segmento C, composta dalla più compatta Mégane E-Tech Electric, dalla nuova Scenic E-Tech di pari dimensioni, e dalle più generose Austral e Arkana.

I primi dettagli sul Renault Symbioz

SUV più compatto nella proposta di segmento C della Losanga, Renault Symbioz presenta anche il nuovo corso stilistico del costruttore. Dall’immagine possiamo solo intuire forme spigolose, tipiche dei modelli firmati Gilles Vidal, autore anche di Rafale, Scenic E-Tech e le novità più recenti.

A livello tecnologico, sarà dotato del tetto panoramico di nuova generazione Solarbay, che si basa sulla tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal), che diventa opaco senza tendine oscuranti.

Sappiamo inoltre che avrà motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145 CV dal peso inferiore a 1.500 kg, per un miglior piacere di guida e consumi ottimali. Ulteriori dettagli saranno rivelati nelle prossime settimane.

Copyright Image: Sinergon LTD