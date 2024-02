Citroën lancia una proposta rivoluzionaria per democratizzare l’accesso alla mobilità elettrica: la Nuova ë-C3 a soli 49 euro al mese. Quest’offerta diventa realtà grazie all’iniziativa “Elettrico Sociale Citroën”, ulteriormente agevolata dagli incentivi statali, rendendo l’elettrico ancor più vantaggioso.

In un contesto di mercato sfidante, Citroën offre soluzioni concrete per superare le barriere verso l’elettrico, garantendo canoni di locazione convenienti, nessuna preoccupazione per la ricarica domestica e, dopo tre anni, la libertà di riacquistare il veicolo o restituirlo, con la possibilità di rifinanziare l’eventuale maxi-rata finale.

Progettata e realizzata in Europa, la Nuova ë-C3 si distingue per le sue caratteristiche innovative, destinate a ridefinire gli standard del settore. La versione d’ingresso “You” è proposta a 23.900 euro, esclusi gli incentivi statali, mentre la versione di punta “Max” parte da 28.400 euro.

Caratteristiche tecniche Citroën ë-C3

Con un’autonomia superiore a 300 km (ciclo WLTP, in attesa di omologazione) e un design accattivante, la Nuova ë-C3 non rinuncia a stile e versatilità. Il comfort di guida è assicurato dalle sospensioni Citroën Advanced Comfort e dai sedili Citroën Advanced Comfort disponibili per la versione Max, che offrono una posizione di guida elevata e un’esperienza unica grazie all’innovativa plancia C-Zen lounge e a soluzioni tecnologiche che semplificano la vita quotidiana.

La piattaforma BEV, specifica per i veicoli elettrici, ottimizza i costi di produzione e incorpora un pacco batterie LFP da 44 kWh, garantendo fino a 320 km di autonomia nel ciclo WLTP. La capacità di ricarica rapida a 100 kW permette di raggiungere l’80% di carica in 26 minuti, mentre la ricarica standard da 20% a 80% richiede circa 4 ore e 10 minuti con 7kW o 2 ore e 50 minuti con 11kW. Il motore da 83 kW (113 CV) e il cambio completamente automatico offrono prestazioni elevate, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 11 secondi e una velocità massima di 135 km/h, ideali per la guida urbana e suburbana.

Dettagli offerta di Leasing nuova Citroën E-C3 You

La versione “You” si distingue per la sua dotazione completa e un prezzo di listino competitivo di 23.900 euro, oppure attraverso un’opzione di leasing con Stellantis Financial Services a partire da soli 49 euro al mese. Sono presenti le sospensioni Citroën Advanced, una caratteristica unica in questa categoria, il nuovo Citroën Head Up Display e la Smartphone Docking Station.

La dotazione di serie è ricca e comprende climatizzatore, Active Brake, sensori di parcheggio posteriori, cruise control, avviso di superamento della corsia, limitatore di velocità, Active Lane Departure Warning, riconoscimento dei segnali stradali, Driver Alert, airbag frontali e laterali, airbag a tendina, fari anabbaglianti automatici e fari a LED. Disponibile in cinque colorazioni esclusive e con ruote da 16″, la versione “You” unisce stile e funzionalità.

Ecco una dettagliata panoramica dell’offerta di leasing per la NUOVA E-C3 YOU di Citroën, riorganizzata per facilitarne la comprensione:

Esempio di leasing finanziario:

Prezzo di Listino: 23.900 € (IVA, IPT, messa su strada inclusi).

23.900 € (IVA, IPT, messa su strada inclusi). Prezzo Promozionale: 18.900 €.

18.900 €. Valore Fornitura: 18.900 €.

18.900 €. Primo Canone Anticipato: 6.300 €.

6.300 €. Durata: 36 mesi.

36 mesi. Canoni Mensili: 35 canoni da 49 € ciascuno (Wallbox inclusa e spese di gestione di 15 € per canone).

35 canoni da 49 € ciascuno (Wallbox inclusa e spese di gestione di 15 € per canone). Valore di Riscatto: 12.349 €.

12.349 €. Importo Totale del Credito: 12.351,7 €.

12.351,7 €. Spese Istruttoria: 0 €.

0 €. Bollo: 16 €.

16 €. Spese Invio Rendiconto Periodico Cartaceo: 0 €/anno.

0 €/anno. Interessi Totali: 1.001 €.

1.001 €. Importo Totale Dovuto: 19.901 € (escluso anticipo e comprensivo dell’eventuale valore di riscatto).

19.901 € (escluso anticipo e comprensivo dell’eventuale valore di riscatto). Penale per Eccesso Chilometraggio: 0,06 €/km per chilometraggi superiori a 30.000 km alla scadenza del contratto.

0,06 €/km per chilometraggi superiori a 30.000 km alla scadenza del contratto. TAN (fisso): 3,3%.

3,3%. TAEG: 4,93%.

Note Addizionali

Incentivi Statali: L’offerta include un bonus di 5.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo di categoria M1, secondo i requisiti del Contributo statale DPCM del 6 Aprile 2022 – GU n.113 del 16-05-2022 e aggiornamenti successivi, fino all’esaurimento dei fondi.

L’offerta include un bonus di 5.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo di categoria M1, secondo i requisiti del Contributo statale DPCM del 6 Aprile 2022 – GU n.113 del 16-05-2022 e aggiornamenti successivi, fino all’esaurimento dei fondi. WallBox Inclusa: La stazione di ricarica WallBox da 2,3 Kw è inclusa, esclusi i costi di sopralluogo, installazione ed eventuali aggiornamenti a 7,4 Kw da parte di un elettricista qualificato.

La stazione di ricarica WallBox da 2,3 Kw è inclusa, esclusi i costi di sopralluogo, installazione ed eventuali aggiornamenti a 7,4 Kw da parte di un elettricista qualificato. Validità dell’Offerta: Fino al 29 Febbraio 2024, riservata alla clientela privata e non cumulabile con altre iniziative in corso.

Dettagli offerta di Leasing nuova Citroën E-C3 Max

La versione “Max” eleva ulteriormente il livello, superando le aspettative dei clienti più esigenti del segmento B con un prezzo di listino di 28.400 euro, o tramite leasing a partire da 99 euro al mese con Stellantis Financial Services.

Questa configurazione si caratterizza per i cerchi in lega da 17″ Atacamite con finitura diamantata, disponibile in verniciatura bicolore con tetto a contrasto in nero o bianco, barre sul tetto lucide e vetri posteriori oscurati. Gli interni sono impreziositi da un tablet touch-screen da 10,25 pollici per la navigazione, ricarica wireless per smartphone, sedili Citroën Advanced Comfort, specchietti retrovisori elettricamente ripiegabili e sbrinabili, sedile posteriore frazionato 2/3-1/3, luci posteriori a LED, climatizzazione automatica e telecamera di retromarcia, offrendo un’esperienza di guida senza precedenti.

Esempio di leasing finanziario:

Prezzo di Listino: 28.400 € (IVA, IPT, messa su strada inclusi).

28.400 € (IVA, IPT, messa su strada inclusi). Prezzo Promozionale: 23.400 €.

23.400 €. Valore Fornitura: 23.400 €.

23.400 €. Primo Canone Anticipato: 5.924 €.

5.924 €. Durata: 36 mesi.

36 mesi. Canoni Mensili: 35 canoni da 99 € ciascuno (Wallbox inclusa e spese di gestione di 15 € per canone).

35 canoni da 99 € ciascuno (Wallbox inclusa e spese di gestione di 15 € per canone). Valore di Riscatto: 15.929,4 €.

15.929,4 €. Importo Totale del Credito: 17.227,38 €.

17.227,38 €. Spese Istruttoria: 0 €.

0 €. Bollo: 16 €.

16 €. Spese Invio Rendiconto Periodico Cartaceo: 0 €/anno.

0 €/anno. Interessi Totali: 1.344 €.

1.344 €. Importo Totale Dovuto: 24.744 € (escluso anticipo e comprensivo dell’eventuale valore di riscatto).

24.744 € (escluso anticipo e comprensivo dell’eventuale valore di riscatto). Penale per Eccesso Chilometraggio: 0,06 €/km per chilometraggi superiori a 30.000 km alla scadenza del contratto.

0,06 €/km per chilometraggi superiori a 30.000 km alla scadenza del contratto. TAN (fisso): 3,3%.

3,3%. TAEG: 4,52%.

Note Addizionali

Incentivi Statali: L’offerta include un bonus di 5.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo di categoria M1, secondo i requisiti del Contributo statale DPCM del 6 Aprile 2022 – GU n.113 del 16-05-2022 e aggiornamenti successivi, fino all’esaurimento dei fondi.

L’offerta include un bonus di 5.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo di categoria M1, secondo i requisiti del Contributo statale DPCM del 6 Aprile 2022 – GU n.113 del 16-05-2022 e aggiornamenti successivi, fino all’esaurimento dei fondi. WallBox Inclusa: La stazione di ricarica WallBox da 2,3 Kw è inclusa, esclusi i costi di sopralluogo, installazione ed eventuali aggiornamenti a 7,4 Kw da parte di un elettricista qualificato.

La stazione di ricarica WallBox da 2,3 Kw è inclusa, esclusi i costi di sopralluogo, installazione ed eventuali aggiornamenti a 7,4 Kw da parte di un elettricista qualificato. Validità dell’Offerta: Fino al 29 Febbraio 2024, riservata alla clientela privata e non cumulabile con altre iniziative in corso.

Conviene davvero? Pro e contro.



Valutare la convenienza dell’offerta di leasing per la nuova Citroën ë-C3 richiede un’analisi attenta di diversi fattori, inclusi i benefici a lungo termine della mobilità elettrica, il costo totale del leasing rispetto all’acquisto diretto e le esigenze specifiche dell’utente.

Con un prezzo promozionale di 23.400 euro, un anticipo di 5.924 euro e canoni mensili di 99 euro che includono la Wallbox e le spese di gestione, l’offerta sembra attraente, specialmente considerando l’inclusione di una stazione di ricarica domestica e la possibilità di beneficiare di incentivi statali fino a 5.000 euro in caso di rottamazione.

Inoltre, il leasing offre la flessibilità di restituire il veicolo al termine del contratto, eliminando le preoccupazioni legate al valore residuo dell’auto, alla eventuale usura della batteria ed ai costi di manutenzione a lungo termine. Questo aspetto è particolarmente vantaggioso per chi desidera sperimentare la mobilità elettrica senza impegnarsi in un acquisto definitivo.

Tuttavia, è fondamentale considerare il limite di chilometraggio (30.000 km in 3 anni) e il costo per chilometraggio eccedente (0,06 €/km), che potrebbero influenzare la convenienza complessiva per gli utenti che prevedono di percorrere distanze maggiori.

L’offerta di leasing per la nuova Citroën ë-C3 può risultare conveniente per coloro che cercano un accesso economico e flessibile alla mondo delle auto elettriche, con la comodità di servizi aggiuntivi e incentivi. La decisione finale dovrebbe però basarsi come sempre sulle abitudini di guida individuali, sulle esigenze personali e sulla valutazione di come questi fattori si allineano con i termini del leasing.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD