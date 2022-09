Citroen My Ami Tonic si riveste di elementi grafici energizzanti e stimolanti che esprimono un’altra sfaccettatura del carattere di Ami. Caratterizzato da sempre da un’elevata possibilità di personalizzazione e da un’ampia scelta di accessori, il quadriciclo elettrico Citroën rappresenta uno straordinario terreno di gioco per permettere a ogni cliente di creare una Ami a propria immagine.

Citroën Ami è un vero e proprio fenomeno sociale che risponde alle nuove aspirazioni di mobilità per gli spostamenti quotidiani perché è elettrico, accessibile, comodo e sicuro, senza stress e si guida senza patente (è sufficiente il patentino AM).

Citroen My Ami Tonic: caratteristiche

My Ami Tonic è una versione piena di energia che arricchisce la gamma di Ami e incentiva all’azione attraverso i suoi colori e i suoi equipaggiamenti. Si dota di elementi di personalizzazione presenti su altre versioni, come i paraurti o le barre al tetto, e di nuovi elementi stilistici che abbinano la tinta khaki al colore giallo per una versione fresca, vibrante, che invita ad affrontare ogni spostamento con dinamismo.

All’esterno, per la prima volta, My Ami Tonic mostra uno nuovo frontale dove spiccano nuove personalizzazioni colorate che richiamano la forma degli occhiali da sole. Piena di carattere, questa versione presenta gli stessi equipaggiamenti valorizzanti delle altre versioni, come i copriruota, la mascherina nera sotto al parabrezza anteriore e i paraurti protettivi anteriori e posteriori, che ne rafforzano la robustezza, completati dai passaruota e dalle barre al tetto.

Per quanto riguarda l’abitacolo, My Ami Tonic è dotato di serie di accessori funzionali come il supporto per lo Smartphone, tre vani portaoggetti, le reti di contenimento per le portiere, una rete di separazione centrale, un gancio per borsa, tappetini e il connect-box Dat@ami per collegare lo Smartphone ad Ami. Una gamma di equipaggiamenti che rendono davvero semplice la vita di tutti i giorni.

Il color khaki è presente all’esterno sulle modanature e sugli stickers delle parti inferiori delle porte e, all’interno, sui vani portaoggetti integrati nella plancia e sul profilo delle reti di contenimento per le portiere. Colore del relax e della tranquillità, il khaki contribuisce a creare sensazioni di ottimismo, armonia e calma. Questa tonalità di verde richiama anche la ricchezza della natura, sottolineando l’impegno ecologico di Ami. Veicolo elettrico, rispetta l’ambiente e ispira serenità grazie alla sua guida silenziosa.

Il giallo, spesso considerato un colore caldo e tonificante, aggiunge un tocco di vitalità agli stickers delle portiere sviluppati appositamente per My Ami Tonic, ai due elementi decorativi sulla mascherina anteriore, alle cinghie utilizzate nell’abitacolo per aprire e chiudere le portiere e al gancio per la borsa, lato passeggero. Il colore giallo suscita anche curiosità. Citroën l’ha utilizzato per attirare l’attenzione sulle personalizzazioni a forma triangolare, che richiamano il profilo della punta di una freccia, poste sulla carrozzeria per guidare gli occupanti nell’utilizzo delle diverse funzionalità.

È il caso, ad esempio, di quelle posizionate sui vetri posteriori che puntano verso l’apertura dei finestrini, oppure di quelle poste sui passaruota che invitano scherzosamente il guidatore a controllare che le ruote siano correttamente allineate. Questa segnaletica tecnica e tattica è un riferimento allo stile utilizzato nel campo dell’aeronautica.

Con lo stesso intento, tre frecce bianche posizionate una sotto l’altra nel pannello della porta ne indicano la direzione di apertura. Sulla parte inferiore (apribile) dei vetri dei finestrini, un adesivo indica la longitudine che corrisponde alle coordinate GPS del centro tecnico del Gruppo Stellantis, l’ADN (Automotive Design Network) situato a Vélizy.

Con l’arrivo della versione My Ami Tonic, le versioni My Ami Khaki e My Ami Vibe non sono più ordinabili. La versione My Ami Tonic è ordinabile in Italia, al prezzo di listino di 8.990 euro.

