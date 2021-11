Retro Spot TV: Citroen Visa: Gringo, la macchina vavavuma!

Spot Tv Citroen Visa: la sfida con il biplano finisce con un messicano che ridendo dice al proprietario “hey gringo, la macchina… vavavumaaa!”.

Un altro salto indietro nel tempo con gli Spot TV che hanno fatto la storia dell’automobilismo in televisione. Ed ecco un altro tormentone dei tempi d’oro che in molti ricordano: lo Spot Tv Citroen Visa vavavuma!

La vettura in questione è appunto la Citroen Visa, prodotta dalla casa automobilistica francese dal 1978 al 1988, e che venne poi sostituita dalla più fortunata AX. Lo spot è invece del 1985, e come spesso accadeva all’epoca gli spot avevano una impostazione no-sense gradita dal pubblico.

Spot Tv Citroen Visa: cosa ci facesse impegnata in una gara contro un biplano in una gara di accelerazione, finendo poi per precipitare, nessuno l’ha mai capito. E ancora meno il perchè qualcuno avesse ideato uno spot in cui il proprio prodotto veniva battuto e sbeffeggiato. Forse negli anni ’80 c’era molto più auto ironia di oggi, e come accennavano inizialmente il “vavavuma” di Citroen assunse così tanta notorietà da farlo diventare un vero e proprio tormentone. Non ci credete? Guardate il video e…. vavavuma a tutti!

