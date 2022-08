Come trasformare un rimorchio in camper: il progetto BluMobile di BluOasis

Come trasformare un rimorchio in camper: per tutti coloro che amano viaggiare, la startup BluOasis, con sede a Seattle, offre una soluzione mobile flessibile: è il nuovissimo rimorchio BluMobile, che sfrutta l’energia solare con batterie al litio, ed è realizzato su un telaio fuoristrada di tipo militare, ciò permette di fornire autonomia a camperisti, esploratori e avventurieri.

BluOasis ha utilizzato un rimorchio M1101 ultra-robusto che di solito viene utilizzato collegato ad un Humvee per il servizio militare. Invece di cercare di trasformare quel freddo e duro rimorchio metallico in un caldo e accogliente camper, la startup si è concentrata sulla trasformazione di un rimorchio che ha abbastanza spazio per far dormire all’interno fino a quattro persone.

Come trasformare un rimorchio in camper: BluMobile, il video

Il rimorchio BluMobile è costruito innanzitutto come campo base o centro di comando autonomo, in grado di creare e immagazzinare la propria energia e anche l’acqua. Il rimorchio potrebbe anche essere la soluzione perfetta per l’assistenza remota nei cantieri, oppure utilizzato per la ricerca e il soccorso.

Ogni rimorchio BluMobile è dotato di un gruppo di pannelli solari espandibili che, una volta parcheggiato, si possono raddoppiare nelle dimensioni e nella potenza. Un sistema di espansione automatica alimentato solleva il tetto a scomparsa e fa scorrere il pannello solare inferiore per completare il campo di ricarica solare da 1.500 W.

L’elettricità generata dai pannelli solari viene immagazzinata a bordo grazie ad una batteria al litio da 15 kWh. Gli acquirenti che desiderano una maggiore potenza possono passare a un pacco da 30 kWh e aggiungere altri 1.500 o 3.000 watt di carica con una configurazione di pannelli solari indipendenti da riporre all’interno del rimorchio.

Il rimorchio BluMobile può essere utilizzato anche per l’allacciamento alla corrente di un camper o di una piccola casa grazie alle uscite integrate da 120-V/30-A e 240-V/30-A. Il tavolino da esterno integrato funge da copertura per il pannello di alimentazione centrale e il centro di controllo, che comprende diverse prese a 120 V per collegare elettrodomestici, computer portatili e altro. La potenza di uscita continua dell’inverter, pari a 6 kW, può essere portata a 12 kW.

Ciò che rende il BluMobile particolarmente adatto all’overlanding e al campeggio o all’abitazione off-grid è la sua capacità di produrre autonomamente acqua pulita grazie a un generatore d’acqua atmosferico integrato. Come il sistema portatile di Watergen, la tecnologia del generatore BluOasis separa l’umidità naturale dall’aria mediante un processo di condensazione, quindi la fa passare attraverso un sistema di purificazione e filtraggio a raggi UV. L’acqua confluisce poi nel serbatoio di stoccaggio da 150 litri a bordo della BluMobile.

Secondo le stime di BluOasis, il suo sistema di generazione dell’acqua è in grado di produrre 38 litri di acqua dolce al giorno, ipotizzando una temperatura di circa 27 °C e un’umidità relativa del 60%. Il sistema consuma circa 12 kW di energia al giorno, grazie alla batteria integrata. Se il tasso di generazione di H20 dovesse risultare troppo rapido per un determinato gruppo, è possibile portare con sé ulteriori taniche o serbatoi per immagazzinare l’acqua in eccesso o semplicemente spegnere il generatore d’acqua.

Il BluMobile non è un tipico rimorchio da carico o un classico camper, ma è attrezzato per funzionare in entrambe le modalità. Le doppie porte posteriori e il portellone a ribalta consentono di accedere allo spazio interno, dove è possibile riporre borse frigo, scatole, attrezzature da campeggio e altri carichi. Quando è vuoto, il rimorchio può ospitare quattro persone su uno spazio superiore queen-size nell’area del tetto a scomparsa e uno spazio full-size in basso. Non è certo la roulotte da campeggio più lussuosa in circolazione, ma grazie al pop-up in tessuto e alle finestre laterali, dovrebbe almeno offrire un luogo ventilato e ben riparato dove trascorrere la notte.

Oltre a una maggiore capacità elettrica, BluOasis prevede di offrire ulteriori aggiornamenti come un generatore a gas di riserva con sistema di avvio automatico, un frigorifero/congelatore Dometic, apparecchiature di comunicazione e altro ancora.

