Cupra Ateca 2024 amplia la gamma con l’introduzione di due nuovi motori. Così, al performante propulsore benzina 2.0 TSI 300CV, si aggiungono ora i motori benzina 1.5 TSI 150 CV e 2.0 TSI 190 CV. Il primo a rappresentare la nuova porta d’accesso alla gamma Ateca, oltre a essere una delle motorizzazioni più richieste, mentre il secondo, abbinato all’avanzata tecnologia di trazione 4Drive, permette l’erogazione della massima potenza con un’eccezionale controllo, in qualsiasi condizione di guida.

Così, il 2.0 TSI 190 CV fa delle performance il suo valore aggiunto, rimanendo al di sotto della soglia del superbollo. Entrambi i propulsori sono abbinati al cambio a doppia frizione DSG 7 rapporti. Entrambi i motori, 1.5 TSI 150 CV e 2.0 TSI 190 CV, vantano delle prestazioni progettate per soddisfare i requisiti dinamici che contraddistinguono l’offerta dei modelli Cupra.

Ateca spicca per performance in termini di potenza, coppia, accelerazione e velocità massima, e le dimensioni più compatte del SUV a fronte di un’ottima abitabilità interna rendono la scelta del SUV ancora più azzeccata per quanto riguarda anche le dotazioni e gli equipaggiamenti su richiesta.

Cupra Ateca 2024: caratteristiche

Il design esterno di Cupra Ateca sfoggia un nuovo diffusore posteriore che conferisce alla vettura un look scolpito. Completano il look dinamico e sportivo i cerchi in lega da 19”, i fari Full Led, i vetri posteriori oscurati, i mancorrenti neri al tetto, lo spoiler posteriore e gli

indicatori di direzione posteriori dinamici.

L’abitacolo è reso ancora più accattivante grazie ai sedili sportivi avvolgenti abbinati al volante racing. Infine, dettagli come l’illuminazione Led multicolor, i battitacco anteriori illuminati, il cielo abitacolo nero, gli inserti specifici Cupra delle porte e le cuciture in rame, completano il look.

Per quanto riguarda le dotazioni standard di tecnologia e sicurezza, Cupra Ateca vanta il sistema navigazione 9,2”; il virtual cockpit 10”, il Full link wireless, il sistema Kessy entry+go, il Park assist, il climatronic bi-zona e il cruise control adattivo.

Alla ricca dotazione standard di CUPRA Ateca, viene aggiunto un nuovo pacchetto di equipaggiamenti su richiesta, il Technology Pack: un concentrato di tutta la migliore tecnologia disponibile per la gamma Cupra, che offre per la prima volta, anche su una motorizzazione da 150 CV, il volante racing con pulsante di avviamento e di selezione della modalità di guida. Inoltre, il pacchetto include cerchi in lega da 19” machined copper, portellone elettrico “handsfree”, videocamera posteriore e Safe & Driving Pack XL.

La gamma Cupra Ateca si struttura su tre versioni, Ateca, Ateca VZ e Ateca Tribe Edition, e tre motorizzazioni. La nuova gamma Ateca è già ordinabile, con un prezzo di listino a partire da 39.700 euro chiavi in mano per la versione Cupra Ateca 1.5 TSI 150 CV DSG.

