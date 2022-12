Cupra Ateca Tribe Edition, 2.0 TSI 300 CV e look sportivo a 58.800 euro

Cupra Ateca Tribe Edition aggiunge nuovi contenuti di design alla già ricca dotazione di serie di Cupra Ateca, dettagli che contribuiscono a conferire un look ancora più sportivo, potente ed estremo al suv Cupra.

Disponibile nella motorizzazione 2.0 TSI 300 CV (221 kW) 4Drive DSG, l’esclusiva versione include di serie il colore carrozzeria Nero Midnight, il lettering CUPRA in colore nero, i Brembo calliper, i sedili anteriori supersportivi in Dinamica e i cerchi in lega Supreme Copper da 20”. Di serie anche l’impianto audio BeatsAudio system, regolazione elettrica del sedile conducente con funzione memory e il doppio fondo nel vano bagagli.

Il prezzo da listino chiavi in mano per la nuova versione Cupra Ateca Tribe Edition è di 58.800 euro. Cupra Ateca è il suv ad alte prestazioni è stato il primo modello presentato dalla casa automobilistica in qualità di brand indipendente.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.