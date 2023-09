Cupra DarkRebel è un’auto sportiva che si spinge oltre i confini del design e delle prestazioni e mette in discussione il modo in cui le auto saranno immaginate e create in futuro. E’ una due posti 100% elettrica con un’architettura shooting brake. L’auto è caratterizzata dal colore della carrozzeria fluido ed enigmatico, simile a quello del mercurio; dall’utilizzo della luce come materiale tangibile e da una maggiore attenzione alla sostenibilità.

Cupra DarkRebel: design e caratteristiche

L’illuminazione è un elemento chiave nel design di Cupra DarkRebel, a partire da quella del logo che evidenzia il dialogo tra materiale e immateriale, mostrando come la luce possa esaltare colori e materiali e trasformare la trasparenza di elementi cristallini in solide sculture colorate digitalmente.

Le linee decise e affilate di DarkRebel sono accentuate dall’iconica firma luminosa triangolare Cupra che emerge dalla carrozzeria, dando vita all’auto. Il concept di illuminazione si basa sulla scomposizione del logo in tre triangoli, applicati poi alle luci diurne (DRL, Daytime Running Lights).

La spina dorsale dell’auto è realizzata in materiale cristallino e, come la chiglia di una barca a vela, collega l’anteriore al posteriore di Cupra DarkRebel. Questo concept enfatizza il design progressivo del veicolo e ne accresce il fascino di ispirazione sportiva. La fluida tonalità viola scuro si evolve e cambia a seconda di come la luce ambientale sfiora la carrozzeria del veicolo, esaltandone l’assetto deciso e caratterizzando DarkRebel come un’auto sportiva creata per essere guidata.

Anche il design dei cerchi di DarkRebel è ispirato alle auto da corsa del brand, con prestazioni ed efficienza come attributi chiave. Il logo, di forma triangolare, si espande in modo parametrico attraverso l’intero cerchio, dalla struttura alle coperture aerodinamiche e alle parti in rame del design. L’innovativo design esterno di DarkRebel è esaltato dalle sue dimensioni 4,5 metri di lunghezza; 2,2 metri di larghezza e 1,3 metri di altezza: DarkRebel prende vita soprattutto quando le sue portiere si aprono fino a 2,2 metri di altezza.

Cupra DarkRebel: gli interni

Cupra DarkRebel sfida le regole del design anche negli interni. All’interno, i passeggeri vengono accolti in un ambiente avvolgente, innovativo ed estremo, delimitato da un’elegante cornice tratteggiata da forme dinamiche, da cui emergono strutture grezze e leggere. A coronare il tutto ci sono i dispositivi di guida, che offrono precisione con le loro forme e tecnologia all’avanguardia, completando così un interno unico.

Per gli interni sono stati utilizzati materiali sostenibili realizzati con bambù biodegradabile al 90%. L’elemento chiave dell’abitacolo è la spina dorsale, con le sue forme asimmetriche, la sua leggerezza e il suo aspetto scultoreo. Prodotta con la più recente tecnologia di stampa 3D del metallo, offre prestazioni strutturali, massima leggerezza e la posizione perfetta per gli elementi di guida più importanti, emergendo tra la base dei sedili ed estendendosi in avanti per abbracciare il conducente.

Un altro elemento chiave dell’abitacolo sono i sedili sportivi avvolgenti (Supersport), con poggiatesta rivestiti in tessuto a maglia 3D e sostenuti da una struttura in materiale trasparente e cristallino con inserti in rame. I sedili sono montati bassi e, con la loro forma leggera, si estendono oltre i loro limiti, offrendo un supporto laterale per l’intera gamba.

Uno degli elementi principali della DarkRebel è il volante, che combina le geometrie del mondo delle corse con l’interattività del mondo dei videogiochi. Le mani si adattano perfettamente alla sua ergonomia e il conducente percepisce fin dal primo momento tutta la potenza e il senso di controllo mentre la dreamcar è in movimento. Il cambio, situato nella spina dorsale e realizzato in un materiale trasparente e

cristallino, si illumina e invita al tatto.

Un’auto sportiva dalle prestazioni elevate sia su strada che in termini di progresso tecnologico. Sul tetto, una telecamera termica monitora le condizioni dell’abitacolo e il sistema di controllo intelligente del clima regola di conseguenza la temperatura e i flussi d’aria, che fuoriescono dalle bocchette situate sotto il parabrezza.

Rivestite con un tessuto elastico traspirante sviluppato nel mondo dello sport ad alte prestazioni, le bocchette si spingono e diventano visibili a seconda della quantità di aria immessa. Infine, il colore della retroilluminazione ambientale in quest’area spiega se l’abitacolo si sta riscaldando o raffreddando.

—–

