Orari MotoGP TV8 Barcellona Catalunya 2022 e diretta SKY e NOW

Ecco gli orari TV8 MotoGP Mugello 2022 con la diretta live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e su NOW di tutto il weekend di gare. Appuntamento per la parenza del Gran Premio domenica 5 giugno alle 15. Siamo arrivati al nono Gran Premio del motomondiale con il Gran Premio di Catalunya sul circuito di Barcellona.

Il programma prevede per Domenica 5 giugno il warm up delle tre classi dalle 8.55. Poi le altre gare: alle 11 il via della Moto3 e alle 12.20 la Moto2.

Da non perdere gli altri eventi motorsport come la NTT IndyCar Series con il Gran Premio di Detroit, l’E-Prix di Giacarta in Formula E, la tappa Rally del WRC in Sardegna, il GT World Challenge Europe di Valentino Rossi con la 1000 KM al Paul Ricard, in Francia, più altri 3 campionati: il Lamborghini Super Trofeo Europa (anche questo al Paul Ricard), la BMW M2 CS Racing Cup Italy e la Porsche Carrera Cup Italia, questi ultimi sul circuito di Misano.

Orari MotoGP TV8 Barcellona 2022

Sabato 4 giugno

Ore 15.30: qualifiche MotoGP

Domenica 5 giugno

Ore 17.05: gara MotoGP

Orari MotoGP SKY NOW Barcellona 2022

Giovedì 2 giugno

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 3 giugno

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: paddock live

Ore 13: paddock live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Sabato 4 giugno

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP – in differita su TV8 dalle 15.30

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Ore 17: conferenza stampa qualifiche

Domenica 5 giugno

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP – in differita su TV8 dalle 17.05

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

NTT Indycar Series: Gran Premio di Detroit Live Su Sky Sport F1 ed in streaming su Now

Sabato 4 giugno

Ore 14.30: prove libere

Ore 18.35: qualifiche

Domenica 5 giugno

Ore 21.45: gara

Formula E: E-Prix di Giacarta Live Su Sky Sport Uno, Sky Sport Action ed in streaming su Now

Sabato 4 giugno

Ore 5.40: qualifiche Round 9

Ore 9.45: pre gara

Ore 10: gara Round 9

Ore 11: post gara

Il Rally Italia Sardegna Wrc in diretta su Sky Sport Action ed in streaming su Now

Giovedì 2 giugno

Ore 18: Live Stage 1

Sabato 4 giugno

Ore 13.30: Live Stage 2

Ore 16: Live Stage 3

Domenica 5 giugno

Ore 9: Live Stage 4

Ore 12: Live Stage 5

Gt World Challenge Europe: su Sky Sport Arena ed in streaming su Now

Sabato 4 giugno

Ore 21: Paul Ricard – 1000 Km Race

Il Lamborghini Super Trofeo Europa Live su Sky Sport Uno, Sky Sport Action ed in streaming Su Now

Sabato 4 giugno

Ore 13.55: Gara 1 (Sky Sport Uno)

Domenica 5 giugno

Ore 10.05: Gara 2 (Sky Sport Action)

Il Bmw M2 Cs Racing Cup Italy Live su Sky Sport Uno, Sky Sport Action ed in streaming su Now

Sabato 4 giugno

Ore 22.15: Misano – Race 1 (differita Sky Sport Uno)

Domenica 5 giugno

Ore 18: Misano – Race 2 (differita Sky Sport Action)

Porsche Carrera Cup QM Italia Live Su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena E In Streaming Su Now

Sabato 4 giugno

Ore 21.20: Misano – Race 1 (Sky Sport Uno)

Domenica 5 giugno

Ore 12.35: Misano – Race 2 (Sky Sport Arena)

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.