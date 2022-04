Dacia Duster Extreme è la nuova serie limitata che vanta ben tre differenti motorizzazioni: GPL, diesel e benzina. Una scelta, soprattutto quella dell’auto a GPL che premia la casa del gruppo Renault soprattutto in Italia, con ben due modelli nella top 10 delle auto più vendute in Italia.

Duster piace, ed a testimoniarlo sono i 260.000 esemplari venduti in Italia dal 2010. E se prima Dacia era nota per essere una low cost, oggi sale di livello aggiungendo tanti contenuti. La Nuova Serie Limitata Dacia Duster Extreme si presenta con una veste più attraente ma soprattutto con il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato.

Basato sul livello di allestimento Prestige, la Serie Limitata Dacia Duster Extreme presenta inserti decorativi arancioni sulla calandra, le scocche dei retrovisori, le barre da tetto, il portellone del bagagliaio ma anche cerchi in lega neri che conferiscono forza ed eleganza.

All’interno, Dacia Duster Extreme dispone di sellerie specifiche in tessuto / TEP con cuciture e inserti arancioni sulle bocchette dell’aria, il bracciolo centrale, le maniglie delle porte e le modanature della consolle centrale.

Per quanto riguarda gli equipaggiamenti, oltre a quelli già proposti dell’allestimento Prestige come la climatizzazione automatica, il Media Nav Evolution 8’’ e la consolle centrale alta, Duster Extreme offre la chiave Keyless Entry, 2 prese USB per i passeggeri dei sedili posteriori e la Multiview Camera.

Sul fronte colore, Nuovo Duster Extreme sarà proposto in sei tinte di carrozzeria: Bianco Ghiaccio, Nero Nacré, Grigio Cometa, Blu Iron, Orange Arizona e l’esclusivo Grigio road.

Le motorizzazioni di Nuova Dacia Duster Extreme

La Serie Limitata Duster Extreme può contare su una gamma completa di motorizzazioni dedicate a tutti gli utilizzi conformi alla normativa Euro 6D Full.

• Motorizzazione bifuel benzina-GPL ECO-G 100 cv a 2 ruote motrici con trasmissione manuale a 6 rapporti

• Motorizzazione diesel dCi 115 cv a 2 o a 4 ruote motrici

• Nuova motorizzazione benzina TCe 150 cv a 2 ruote motrici con trasmissione automatica EDC a 6 rapporti

Prezzi di Nuova Duster Extreme e disponibilità



Duster Extreme è disponibile in concessionaria da inizio Aprile con esemplari già presenti in rete. Da notare che Dacia garantisce che verranno esaudite le richieste almeno 30 giorni prima rispetto alle altre versioni, dando priorità proprio alla Extreme.

Per quanto riguarda il listino prezzi, Duster Extreme è disponibile a partire da 20.350 € , vediamo in dettaglio:

• 4X2 1.0 TCe 100cv GPL ECO-G a partire da 20.350 €

• 4X2 1.5 Blue dCi 115cv a partire da 21.500 €

• 4X4 1.5 Blue dCi 115cv a partire da 23.700 €

• 4X2 1.3 TCe FAP 150cv EDC a partire da 24.250 €

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.