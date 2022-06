Zity by Mobilize a Milano: prezzi, come funziona e dove usarlo

A partire dal 23 giugno 2022 è attivo anche a Milano Zity by Mobilize, il Car Sharing elettrico e free floating che sfrutta una flotta di 450 Dacia Spring per muoversi liberamente in città.

Milano diventa così la quarta città ad adottare il servizio, dopo Madrid, Parigi e Lione, con un’offerta di lancio a tariffa fissa di 0,23 € al minuto. I primi 5.000 utenti che si sono iscritti al servizio, dopo l’annuncio dell’apertura, hanno ricevuto un bonus di 50€, e oggi tutti i nuovi utenti beneficiano di un buono di 10€.

Come funziona Zity by Mobilize

Zity nasce a Madrid nel dicembre del 2017 come joint venture tra Ferrovial (operatore di infrastrutture in Spagna) e il Renault Group, che in seguito ha dato vita al marchio di mobilità Mobilize subentrato nella gestione del servizio.

Si tratta di un car sharing free-floating, sullo stile dei già noti LeasysGO! o Enjoy: gli utenti possono noleggiare le auto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, da qualsiasi punto all’interno dell’area di servizio, tramite applicazione. Nello specifico, Zity a Milano copre un’area di 112 km2 all’interno della città, ma grazie alla modalità Stand By è possibile mantenere il noleggio anche al di fuori dei confini, riducendo di metà il prezzo al minuto. Una volta terminato il viaggio, è necessario tornare all’interno dell’area coinvolta per terminare il noleggio.

Per usare il servizio, quindi, è necessario scaricare l’app di Zity da App Store o Google Play e registrarsi gratuitamente creando il proprio account, inserendo e-mail e numero di telefono e caricando un selfie e la foto di carta di identità e patente di guida. Sempre da app è possibile trovare l’auto più vicina, di solito entro 10 minuti a piedi, prenotandola per un massimo di 20 minuti.

Nessun pensiero, nemmeno la ricarica

Una volta avviato il noleggio è come detto possibile uscire anche dai confini dell’area. L’utente non si deve preoccupare di nulla, nemmeno della ricarica alla quale non ha mai accesso: questo è importante da ricordare, soprattutto se si decide di allontanarsi dall’area di servizio: uscire dalla zona è permesso, ovviamente nei limiti dell’autonomia della Dacia Spring (180 km su ciclo misto WLTP).

La vettura che si guida è una Spring in tutto e per tutto, nei colori bianco e verde, con il suo piccolo ma brillante motore da 45 CV, l’infotainment aggiornato e compatibile ad Apple CarPlay e Android Auto, e i cinque posti per muoversi anche con amici o famiglia. Quando si finisce il noleggio, si lascia l’auto in un parcheggio e poi è il team di Zity a occuparsi di ricaricarla, di pulirla e di risolvere eventuali problemi.

Le tariffe

Zity by Mobilize non richiede nessun abbonamento, e dispone di tariffe al minuto che comprendono anche parcheggio, assicurazione, ricarica e manutenzione. Per il lancio a Milano la tariffa fissa è di 0,23€ al minuto, che scendono a 0,12€ / minuto nella modalità Stand By che si attiva quando il veicolo è parcheggiato ma si vuole mantenere il noleggio; o appunto quando si esce dall’area di servizio.

Ci sono poi le tariffe flat orarie o giornaliere che si attivano in automatico una volta che si superano le 4 ore di noleggio:

⋅ 29 € per 4 ore;

⋅ 39 € per 8 ore;

⋅ 49 € per 24 ore;

⋅ 79 € per 48 ore;

⋅ 99 € per 72 ore.

Da app e sul sito zity.eco sono disponibili i pack Zity Bundle per un ulteriore risparmio. Chi compra un pacchetto da 100 € riceve 130 € di credito, da utilizzare per 18 mesi in tutte le città in cui è presente il servizio. Infine, con Bonus 4 Friends, gli utenti Zity possono ottenere del credito extra invitando i propri amici a usarlo tramite app, e per ogni nuovo utente che completa il suo primo noleggio si ricevono 10 € di credito.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!