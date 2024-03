La vita utile delle batterie delle auto elettriche è un fattore cruciale spesso trascurato. Quali sono i fattori che influenzano la durata delle batterie, come i cicli di ricarica e l’invecchiamento. Il paradosso delle batterie con elevata autonomia.

Il dibattito sulle batterie delle auto elettriche si concentra spesso sull’autonomia, ovvero quanti chilometri possono percorrere prima di necessitare di una ricarica. Questa preoccupazione è comprensibile, data l’ansia da autonomia che molti potenziali acquirenti di auto elettriche sperimentano.

Tuttavia, un aspetto meno discusso, ma non meno importante, riguarda la vita utile delle batterie stesse. A quanto pare, non sarebbe poi così tecnicamente complicato produrre batterie con autonomie di 500-600 chilometri, ma questo porterebbe a una durata teorica delle batterie stesse estremamente lunga, potenzialmente superiore alle necessità effettive degli utilizzatori.

Considerando una ricarica completa dopo ogni 500 chilometri e un limite di ricariche intorno alle 1.500 volte per le batterie al litio, si otterrebbe una vita utile della batteria di circa 750.000 chilometri. Tuttavia, la percorrenza media annua di un’auto in Italia è molto inferiore, attestandosi sui 10.712 chilometri secondo lo studio di UNRAE del 2022. Questo significa che teoricamente un’auto elettrica potrebbe durare circa 75 anni, un periodo ben superiore alla vita utile media di un veicolo.

Oltre al numero di cicli di ricarica, un altro fattore critico che influisce sulla vita delle batterie è il cosiddetto “calendar aging”, l’invecchiamento che avviene semplicemente col passare del tempo, a prescindere dall’uso effettivo della batteria. Questo elemento introduce un paradosso: una batteria con elevata autonomia potrebbe non essere mai utilizzata fino al suo potenziale massimo a causa dell’invecchiamento dovuto al tempo.

Di conseguenza, per sfruttare appieno il potenziale delle batterie, sarebbe necessario un utilizzo molto intensivo dell’auto elettrica, ben al di sopra dei chilometraggi medi annuali registrati per gli utenti privati. Questo pone l’accento sulla necessità di trovare un equilibrio tra autonomia, vita utile della batteria e utilizzo effettivo del veicolo. La sfida per i produttori di auto elettriche sarà quindi quella di progettare batterie che non solo offrano un’autonomia soddisfacente ma che siano anche ottimizzate per una lunga durata in termini realistici di utilizzo del veicolo.

Fonte: Scienzainrete

