Alla fine Elon Musk ha donato davvero 6 miliardi di dollari in beneficenza

Elon Musk ha donato quasi 6 miliardi di dollari di azioni Tesla in beneficenza alla fine dello scorso anno in una delle più grandi donazioni filantropiche di sempre. La donazione è stata effettuata tra il 19 novembre al 29 novembre, con più di 5 milioni di azioni Tesla tramite un trust non identificato.

La cosa ci fa tornare in mente una dichiarazione che avevamo riportato, ovvero quanto Musk disse che “avrebbe effettuato una donazione se Nazioni Unite avessero dimostrato che 6 miliardi di dollari potevano aiutare a risolvere la fame nel mondo”.

E’ solo una operazione di facciata? Potrebbe esserlo, considerato che grazie ai guadagni ottenuti dalle proprie operazioni finanziarie, Musk aveva anche twittato che avrebbe pagato più di 11 miliardi di dollari di tasse. D’altra parte secondo il Bloomberg Billionaires Index, pare che in questo momento abbia un patrimonio di 227,3 miliardi di dollari, ovvero ben 47 miliardi di dollari in più della seconda persona più ricca del mondo, il fondatore di Amazon Jeff Bezos.

Che sia una questione di pubbliche relazioni, oppure di una mera questione fiscale, rimane il fatto che ben 6 miliardi di dollari siano andati in beneficenza. L’auspicio è che siano spesi bene.

