Epic fail degli attivisti climatici che bloccano il traffico: fermano due Tesla

Epic fail per gli attivisti per il clima che hanno deciso di bloccare una strada vicino a Washington: le prime due auto ad essere fermate sono state due Tesla. Si, avete capito bene, due auto elettriche. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, gli attivisti hanno deciso di agire durante l’ora di punta, causando un ingorgo stradale nella zona.

Ironia della sorte, oltre ad aver aggravato la situazione del traffico e quindi aver causato un maggiore inquinamento, le prime auto bloccate dagli attivisti sono state proprio delle Tesla, che non utilizzano affatto combustibili fossili.

La protesta ha suscitato numerose lamentele da parte degli automobilisti che sono rimasti bloccati sulla strada. Una donna si è avvicinata ai manifestanti, spiegando che era disoccupata e aveva un colloquio di lavoro quel giorno. L’automobilista ha espresso preoccupazioni per il benessere della sua famiglia se avesse perso il colloquio, ma i manifestanti, integerrimi nelle loro posizioni, non si sono mossi.

Un altro automobilista, un medico, è stato ripreso in un video mentre dichiarava di avere pazienti in attesa. Parlando con i manifestanti, ha consigliato loro di tenere la protesta sul lato della strada in modo da non impedire il traffico. Anche in questo caso i manifestanti hanno rifiutato di spostarsi.

Le motivazioni sono le solite, trite e ritrite. Gli attivisti non trovano di meglio che esercitare un atto di violenza passiva, sostenendo contro i combustibili fossili in generale, nonché contro tutti i progetti correlati ai combustibili fossili che l’amministrazione Biden sta pianificando.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno cercato di negoziare con gli attivisti, chiedendo loro di liberare almeno una corsia, ma senza successo. Le autorità hanno quindi spiegato loro che avrebbero ricevuto una multa di 2.500 dollari, con il rischio di un anno di carcere per aver bloccato le strade.

Nonostante gli avvertimenti, tre dei manifestanti si sono rifiutati di andarsene, sono quindi stati arrestati e portati via dalla polizia.

