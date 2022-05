Prende un’Audi R8 V10 e la trasforma in una Ferrari LaFerrari

In Sud Africa hanno trasformato una Audi R8 V10 Spyder del 2010 da 511 cv in una Ferrari LaFerrari per poi venderla a 40.000 euro.

Perchè prendere una Audi R8 V10 Spyder del 2010 e trasformarla in una Ferrari LaFerrari? Si tratta di qualcuno che vorrebbe una LaFerrari ma non può permettersela? Oppure qualcuno che gioca con i sentimenti più puri dei ferraristi? E’ un’opera geniale o un’altra trasformazione in stile Frankenstein?

Il creatore dell’auto descrive la macchina come “Probabilmente la migliore replica della Ferrari in Sudafrica” e afferma: “Sono stati investiti molto tempo, sforzi e denaro in questo progetto per far assomigliare il veicolo a una vera LaFerrari“. Sicuramente il progetto avrà richiesto molto tempo e lavoro, ma che il risultato finale sia degno di una vera LaFerrari è tutto da vedere.

La simil LaFerrari utilizza il V10 da 5,2 litri originale della R8 da 511 CV ed ha percorso appena 40.000 km, che poi è un chilometraggio assurdo per una LaFerrari. La replica presenta porte butterfly oltre a pannelli della carrozzeria interamente personalizzati e rifiniti in una tonalità di rosso ispirata all’iconico Rosso Corsa di Maranello.

Questioni legali a parte, non ci vediamo nulla di male se uno decide di farsi una replica da tenere nel proprio garage. Ma quando poi tenta di venderla, come nel caso della finta Lamborghini Reventon, beh, il discorso cambia. L’auto è infatti è stata venduta in Sudafrica su Facebook con il proprietario che chiedeva ben 650.000 Rans, ovvero quasi 40.000 euro.

