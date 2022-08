Siamo senza parole: ecco la Ferrari 308 con motore Honda.

Questa Ferrari 308 con motore Honda ci ha lasciato senza parole. Si, perchè anche pensandoci e ripensandoci, non riusciamo a capire se sia una buona idea o meno.

Alcune scelte sono decise per questioni tecniche, altre per far “rumore”, e forse è il mix delle due che ha spinto Mike Burroughs, fondatore di StanceWorks, a pensare ad progetto ambizioso: una Ferrari 308 con motore Honda. Adesso, prima di partire con improperi vari, proviamo a vedere come stanno le cose…

Lo scopo di Mike è quello di creare un’auto da 1.000 cavalli che non solo stabilisca i record in pista, ma che sia anche splendida nel farlo. Quale auto meglio di una Ferrari può farlo?

Quindi ha smontato il vecchio e sottopotenziato V8 trasversale della Ferrari e da quello che abbiamo capito l’ha venuto per una somma a cinque cifre. Poi l’ha sostituito con il noto ed efficace quattro cilindri in linea K24 di Honda.

I motori Honda K24 turbocompressi che erogano 1.000 o più cavalli sono notoriamente affidabili, il costo è relativamente accessibile così come la loro disponibilità negli USA.

Allo stesso tempi qualcuno ha fatto notare che le Ferrari 308 non sono così rare come una 288 GTO o una Daytona. Certo, è una coltellata al cuore a tutti gli appassionati del cavallino, questo è fuori da ogni dubbio.

In ogni modo il progetto non è ancora concluso, e Mike ha già documentando il lavoro di un anno sul canale YouTube di StanceWorks. Vediamo cosa verrà fuori alla fine, noi al momento gli vogliamo dare il beneficio del dubbio.

Però diciamo le cose come stanno… se avesse scelto qualsiasi altra auto di qualsiasi altra casa, probabilmente non avrebbe ricevuto le stesse attenzioni e views, vero?

