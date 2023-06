Silence S04, la nanocar elettrica da 150 km di autonomia

L’azienda spagnola di mobilità elettrica Silence ha annunciato l’entrata in produzione di serie della sua nanocar elettrica a due posti chiamata Silence S04, che avevamo visto in anteprima ad EICMA 2021.

Un settore interessante quello delle microcar o nanocar, che oltre a Citroen Ami ed al Microlino, proprio settimana scorsa ha visto scendere in campo anche la nuova Fiat Topolino.

Tornando a Silence, prima del 2019 aveva prodotto scooter elettrici a due posti per uso flotte. L’unità batteria rimovibile degli scooter è stata poi utilizzata come base per la S04, una microcar elettrica che combina sicurezza e comfort di un’auto con l’agilità di una moto.

I primi veicoli di serie sono usciti dal nuovo stabilimento di Silence, che si estende su una superficie di 60.000 m² nella Zona Franca di Barcellona.

Silence S04 è disponibile in due varianti, la prima delle quali è il modello L7e a doppia batteria, con un motore da 14 kW e un’autonomia omologata di 149 km per carica. Le batterie da 5,6 kWh vengono prodotte inizialmente in un impianto vicino, ma Silence mira a portare tutta la produzione e l’assemblaggio sotto lo stesso tetto nello stabilimento di Zona Franca.

Silence S04, nonostante le sue dimensioni compatte di 2,28 x 1,29 x 1,59 m, può ospitare due persone e dispone di un bagagliaio da 247 litri. La sua dimensione ridotta facilita il parcheggio in città. In pratica in un posto auto normale trovano posto ben tre Silence S04.

Il prezzo del modello L7e parte da 10.180 euro e può essere acquistato con o senza batterie. La produzione e i prezzi della seconda variante non sono ancora stati annunciati, ma il modello L6e si può utilizzare senza patente di guida e ha una velocità massima limitata a 45 km/h.

