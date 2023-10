Nissan Hyper Punk: il crossover compatto 100% elettrico

Nissan Hyper Punk è un crossover compatto 100% elettrico, dall’aspetto funzionale ed elegante, pensato per i creatori di contenuti, gli influencer, gli artisti e tutti coloro sensibili a stile e innovazione.

Con il nuovo concept Nissan, il mondo virtuale si connette al mondo reale e l’interno della vettura al mondo circostante. La tecnologia vehicle-to-everything permette di ricaricare i dispositivi mobili di guidatore e passeggeri e fornire energia alle infrastrutture delle comunità locali.

Nissan Hyper Punk: il video

All’interno, elementi di stile tipicamente giapponese con richiamo all’origami creano un abitacolo in cui arte e tecnologia digitale si fondono. Le telecamere esterne possono leggere il paesaggio circostante, rielaborarlo con il supporto dell’intelligenza artificiale e convertirlo in scenari e motivi grafici in stile manga. Le immagini possono poi essere proiettate sul display a tre schermi di fronte al guidatore per creare uno spazio tra reale e metaverso.

Nissan Hyper Punk è progettato come uno studio creativo mobile, con una connessione internet continua che permette agli occupanti di accedere a dati e informazioni dal web tramite il loro dispositivi mobili. Biosensori installati nel poggiatesta e un sistema di intelligenza artificiale permettono di rilevare lo stato d’animo del guidatore e stimolare la sua energia mentale positiva selezionando automaticamente la musica e l’illuminazione interna più adatte.

Gli esterni di colore argento sono caratterizzati da superfici sfaccettate poligonali, con tonalità che cambia con l’angolazione della luce. Il design audace della vettura e il minimalismo delle sue linee esterne creano il contrasto ideale per tutti coloro che vogliono distinguersi dalla massa rompendo le convenzioni e rappresentano l’approccio innovativo di Nissan nell’introdurre nuove tecnologie e nuovi temi di design.

Sbalzi anteriori e posteriori ridotti al minimo e grandi ruote da 23 pollici fanno di Nissan Hyper Punk una vettura versatile, con guida stabile e sicura su strade urbane ed extraurbane. I fari anteriori, le luci posteriori e la firma posteriore riprendono il tema estetico poligonale del concept, esaltandone ulteriormente l’unicità.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED