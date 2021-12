Ferrari 75 Anniversario: svelato il nuovo logo celebrativo

Ferrari 1947-2022: 75 anni di innovazioni.

Ferrari 75 Anniversario: era il 1947 quando Enzo Ferrari fondò una piccola fabbrica a Maranello. Nell’Italia del primo dopoguerra, in cui si stava per aprire il mercato della motorizzazione di massa, scelse di andare controcorrente investendo la sua esperienza nel sogno di costruire vetture da corsa.

Ferrari 75 Anniversario: il video

Senza lesinare capitale umano e finanziario, mise a punto per la 125 S un motore che era un manifesto di innovazione tecnologica e della sua ambizione nelle competizioni, gettando le basi per una storia di vittorie. Da allora è nata una comunità di tifosi, clienti e naturalmente di chi lavora per la Ferrari, uniti dal senso di appartenenza e dalla passione indistinta per età e provenienza geografica.

Oggi, alla vigilia delle celebrazioni di quei 75 anni che hanno rivoluzionato il mondo dell’automobile, la Casa svela il logo dedicato al suo anniversario in un video che vede protagonisti proprio i lavoratori. Sono infatti le persone a determinare ogni giorno il successo di Ferrari, instaurando quel forte legame che loro stessi descrivono nel filmato. “Passione”, “gioco di squadra”, “orgoglio”, “eccellenza” sono fra le parole più ricorrenti con cui esprimono la loro speciale relazione con la Società.

E sono ancora i lavoratori che, come tante tessere di un mosaico, compongono con i loro volti il nuovo logo del 75° nel video mostrato in anteprima nella tradizionale convention di fine anno. È un riconoscimento dell’impegno e della determinazione dimostrati in tanti anni e che oggi aprono la strada al futuro della società.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.