Una povera Ferrari California in fiamme negli USA

Succede negli Stati Uniti, dove un esemplare di Ferrari California è andato in fiamme. Uno spettacolo triste per questo modello di auto della casa di Maranello che continua a farci sognare.

Mentre non sono chiare le cause che hanno portato all’incendio, ricordiamo che le Ferrari 488 GTB e la Californa T avevano subito un richiamo nel 2016 proprio per rischio di incendio in particolari circostanze.

La Ferrari California è una vettura sportiva a due porte e 2+2 posti prodotta dal 2008 al 2014. Dotata di un motore V8 da 4,3 litri con una potenza di 460 cavalli, raggiunge una velocità massima di 310 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. Il design della California richiama la tradizione delle auto sportive italiane con linee eleganti e sinuose. All’interno, l’abitacolo offre un mix di lusso e tecnologia con finiture in pelle e un sistema di infotainment avanzato.

Come possiamo vedere nel video, tutto ciò non è però servito molto al proprietario di questa Ferrari, destinata alla rottamazione.

