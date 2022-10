Il momento shock in cui un elicottero si schianta al suolo mancando di poco una casa

Un vero e proprio miracolo quello che possiamo vedere nel video di un elicottero che precipita in un quartiere residenziale di Fresno, in California. Il filmato, ripreso dalla telecamera incorporata in un videocitofono, ha ripreso esattamente il momento shock nel quale l’elicottero si è schiantato su una palma nel giardino di un’abitazione.

Ebbene, nonostante tutto, il pilota di 47 anni ed il passeggero di 33 anni sono miracolosamente sopravvissuti all’impatto, e sono stati portati in un pronto soccorso per essere curati per ferite giudicate “minori”. Nello stesso tempo, nessuno degli abitanti del quartiere è stato coinvolto nell’incidente.

L’elicottero, un Bell 206B, stava effettuando un volo di prova quando le due persone all’interno del velivolo hanno sentito uno “schiocco” prima che iniziasse a perdere quota. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

Il Bell 206 è una famiglia di elicotteri mono e biturbina con rotore a due pale, utilizzati sia in campo civile sia in campo militare per il trasporto persone, prodotti da Bell Helicopter Textron dalla fine degli anni sessanta fino al 2017 ed in Italia su licenza da Agusta.

