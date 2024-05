Noleggio auto e noleggio moto: quali sono le differenze?

Analizziamo le differenze tra il noleggio auto e il noleggio moto e scooter: come funzionano, a chi si rivolgono e quali sono i servizi inclusi.

Si avvicina l’estate e il noleggio di moto e scooter torna ad essere un argomento di grande attualità: qui però non vogliamo parlare del noleggio di una due ruote per le vacanze, ma del noleggio moto a lungo termine, una formula che vi abbiamo già illustrato e che, per molti aspetti, è ancora sconosciuta. Specie se la si rapporta al noleggio dell’auto.

Quali sono i punti in comune e, soprattutto, le differenze tra il noleggio di moto e il noleggio di auto? Ecco una guida dettagliata, che può essere di aiuto per chi non vuole impegnarsi ad acquistare una motocicletta, ma preferisce optare per la formula del noleggio.

Come funzionano il noleggio auto e il noleggio moto a lungo termine

Il noleggio auto e il noleggio moto sono accomunati dal fatto che in entrambi i casi parliamo di un contratto di servizi: il pagamento di un canone mensile consente all’automobilista o al motociclista di guidare il mezzo a quattro o a due ruote senza esserne il proprietario e di usufruire di una serie di servizi legati all’utilizzo, in particolare, l’assicurazione, la manutenzione e il soccorso stradale, oltre all’immatricolazione e alla messa su strada.

Abbiamo approfondito tutte le peculiarità del noleggio auto, ma passando alle moto una prima distinzione con quest’ultimo deriva proprio dalla legge: oltre ai servizi già menzionati, il noleggio moto e scooter molto spesso include anche il casco, accessorio obbligatorio per la guida del mezzo a due ruote.

Differenze tra noleggio auto e noleggio di moto e scooter

Il noleggio a lungo termine delle moto, per il resto, presenta diverse peculiarità rispetto a quello delle auto. In primo luogo, una delle principali differenze risiede nella durata del contratto. Se per le auto l’arco contrattuale supera generalmente i 30 mesi o anche i 36 mesi, anche perché i tempi di consegna delle nuove auto si sono allungati dopo la pandemia, quello delle moto è più breve e si attesta in media intorno ai due anni. Questo significa che chi sceglie di noleggiare una moto, di solito, si impegna per un periodo inferiore rispetto a chi opta per un’auto.

Il secondo aspetto riguarda, ovviamente, la stagionalità: molte offerte di noleggio moto consentono di prendere il mezzo in affitto durante la stagione estiva e, in caso di contratto lungo, offrono la possibilità di sospendere le rate durante i mesi invernali, in caso si voglia tenere la moto in garage in attesa del bel tempo.

Un altro aspetto distintivo riguarda i tempi di consegna del veicolo. Mentre le auto noleggiate a lungo termine sono spesso personalizzate in base alle esigenze del cliente, e quindi richiedono un certo tempo per essere preparate, le moto destinate al noleggio a lungo termine sono generalmente già pronte e dotate di tutti gli optional necessari. In altre parole, i tempi di attesa sono molto ridotti.

Per quanto riguarda i costi, il noleggio delle moto è in media meno costoso rispetto a quello delle auto, anche se non troppo: parliamo di cifre da 200 euro a circa 500 euro mensili, contro i 300/700 euro delle auto.

A chi si rivolgono il noleggio della moto e il noleggio dell’auto

Infine, il noleggio delle auto e il noleggio delle moto si rivolgono a clienti diversi. Il noleggio auto a lungo termine conviene in particolare alle aziende e ai professionisti che necessitano di veicoli per scopi lavorativi, o ai privati che desiderano sperimentare una particolare tipologia di veicoli, come le auto elettriche. D’altro canto, il noleggio a lungo termine di moto e scooter è una formula che attira quasi esclusivamente i privati, che possono scegliere tra un’ampia rosa di veicoli a due ruote disponibili anche per l’acquisto.

In conclusione, sebbene il noleggio a lungo termine di moto e auto possano sembrare simile in termini generali, le differenze nella durata dei contratti, nei costi, nei tempi di consegna rendono queste due opzioni piuttosto diverse e anche complementari. Ad esempio, se guido un’auto aziendale a noleggio e mi trovo bene con questa formula, posso sceglierla anche per la moto che utilizzo per il tempo libero. A patto di accettare fin dall’inizio il fatto di non esserne proprietario.

