Noleggio moto a lungo termine: come funziona e a chi conviene

Il noleggio moto a lungo termine è una formula alternativa al classico acquisto che da qualche anno può costituire un’opportunità per i centauri. Come vedremo non conviene a tutti, ma di sicuro consente di guidare un mezzo a due ruote senza dover sborsare subito un ingente somma di denaro e con diversi servizi inclusi nel contratto.

Il funzionamento del noleggio a lungo termine delle moto è per molti versi simile a quello del noleggio auto a lungo termine, ma si distingue per alcuni aspetti. In questa miniguida approfondiremo la durata, i costi, a chi conviene e a chi non conviene questa formula.

Come funziona il noleggio moto a lungo termine

Il noleggio a lungo termine della moto consente di guidare il modello a due ruote preferito senza esserne proprietario, pagando un canone mensile previsto da un contratto che può durare da 1 a 5 anni. Si tratta di un contratto di servizi, dato che sono solitamente inclusi la manutenzione, l’assicurazione e, in generale, tutti gli oneri legati all’utilizzo della moto, dall’immatricolazione al soccorso stradale, fino alla gestione delle multe e dei sinistri.

Come per le auto, l’accordo è caratterizzato da un tetto massimo di km che il motociclista è chiamato a rispettare. Al termine del noleggio moto a lungo termine, il mezzo viene restituito di default alla società di noleggio, anche se il cliente ha la possibilità di rinnovare l’accordo, noleggiando un’altra moto, oppure, se il noleggiatore lo prevede, di acquistare la moto ad un prezzo pattuito a fine contratto.

Quanto costa noleggiare una moto a lungo termine

Dipende ovviamente dal modello, ma in media il costo del noleggio della moto a lungo termine spazia da 200 a 500 euro al mese. I consigli per risparmiare sono gli stessi che vi abbiamo dato per le auto.

L’importo dipende ovviamente dall’anticipo che il motociclista dà al momento della firma del contratto: più quest’ultimo è consistente, più la cifra della rata mensile sarà contenuta.

A chi conviene il noleggio moto a lungo termine

Noleggiare una moto a lungo termine conviene a chi utilizza la moto quotidianamente, anche nella stagione invernale, e non vuole preoccuparsi della gestione dei servizi legati all’utilizzo. Occorre solo prestare attenzione al chilometraggio stabilito all’inizio del contratto, solitamente 10.000 km all’anno.

Per questo motivo il noleggio della moto conviene a chi percorre medie distanze per lavoro o per il tempo libero, senza eccedere con i lunghi viaggi.

A chi non conviene noleggiare la moto

Di contro, il noleggio moto non conviene se durante tutto l’inverno si lascia la moto in garage o se si è motociclisti occasionali. Va detto, comunque, che, considerato che la stagione fredda incide per tutti sull’utilizzo del mezzo a due ruote, stanno nascendo alcune formule particolari di noleggio che consentono di bloccare il canone durante i mesi più rigidi.

Noleggio auto e noleggio moto: ecco le differenze

In cosa di differenzia il noleggio delle moto a lungo termine rispetto a quello delle auto? Innanzitutto dalla durata: se per le quattro ruote, in media il contratto di noleggio a lungo termine supera i 30 mesi, quello delle due ruote si attesta intorno ai 25 mesi. Il secondo aspetto distintivo è la pronta consegna: se l’auto quasi sempre viene personalizzata a seconda delle esigenze di chi la guiderà, la moto da noleggiare è quasi sempre full optional, quindi i tempi per averla nel proprio garage si accorciano.

Infine la clientela: il noleggio auto a lungo termine si rivolge principalmente alle aziende, mentre il noleggio moto e scooter è una formula che interessa quasi esclusivamente i privati.

—–

