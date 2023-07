Il leasing auto è una formula che, grazie al pagamento di un canone mensile, consente di guidare una vettura per un determinato lasso temporale. Abbiamo parlato approfonditamente del noleggio auto a lungo termine, con il quale il leasing ha parecchi punti in comune, ma tra i due contratti esistono differenze importanti.

Anche il leasing prevede che il cliente non sia il proprietario della vettura: ad esserlo è la società di leasing. Rispetto al noleggio, però, al termine del contratto, il cliente ha sempre la possibilità di riscattare la vettura e, quindi, di assumerne la proprietà. In tal senso il leasing è una via di mezzo tra l’acquisto e il noleggio a lungo termine.

Leasing auto: la guida completa

Cos’è il leasing auto e come funziona

Il leasing auto è un contratto di finanziamento dell’auto, della durata variabile tra 3 e 5 anni, che si distingue dall’acquisto e dal classico finanziamento perché il proprietario del veicolo non è l’utilizzatore, bensì la società di leasing. E’ sempre previsto però il diritto di riscatto dell’auto tramite una maxirata finale ad un prezzo prestabilito al momento della stipula del contratto.

Precisamente al termine dell’accordo il cliente può decidere se restituire la vettura all’azienda di leasing, riscattarla, oppure sostituirla con un’altra auto in leasing.

Differenze tra leasing auto e noleggio a lungo termine

La principale differenza tra leasing e noleggio a lungo termine è rappresentata dai servizi, che solitamente non sono inclusi nel contratto di leasing, eccezion fatta per il full leasing. La seconda differenza è proprio nel riscatto, che nel noleggio a lungo termine non viene sempre considerata un’opzione.

Quanto costa il leasing

A seconda della tipologia di auto scelta e del contratto il leasing dell’auto spazia solitamente dai 200 ai 500 euro, in media di più rispetto alla rata di noleggio. Scegliendo un riscatto alto, il cliente ha però la possibilità di abbassare la rata mensile. Una tipologia di accordo molto diffusa in caso di auto costose.

Tipologie di leasing

Oltre al leasing auto classico, che viene definito leasing finanziario, si sono diffuse negli ultimi anni diverse tipologie di leasing: stiamo parlando del leasing operativo, che funziona esattamente come un noleggio senza però includere i servizi e le penali in caso di km in eccesso, e il full leasing, che comprende anche una serie di servizi, in primis assicurazione e manutenzione, oltre al diritto di riscattare la vettura a fine contratto.

Un percorso che somiglia a quello del noleggio auto, che negli ultimi anni ha allargato gli orizzonti, includendo oltre alla classiche formule di lungo termine anche il noleggio auto a medio termine.

A chi conviene e a chi non conviene

Il leasing auto conviene alle aziende, che possono dedurre al 100% il bene dal reddito se utilizzano la vettura per fini esclusivamente lavorativi, e ai privati che percorrono un elevato numero di chilometri (oltre 35.000 all’anno) e vogliono usufruire della possibilità di riscattare il veicolo per conservarne il valore nel tempo. Fatto molto importante specie nel caso di vetture costose e di alta gamma. In alternativa, se non si riscatta la vettura, il leasing conviene anche a coloro che vogliono guidare un’auto sempre nuova.

A chi non conviene il leasing dell’auto? A chi sceglie un’utilitaria e a chi, in generale, sottopone il veicolo a elevata usura e ha un alto tasso di incidentalità. In questo caso, ci sono naturalmente spese che pesano sul portafogli e viene meno il vantaggio di riscattare un’auto già usata per lungo tempo.

