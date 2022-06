L’unico esemplare di Ferrari Enzo bianca è all’asta da Sotheby’s

Tornano le aste di Sotheby’s, e torna un suo classico con l’unica Ferrari Enzo bianca, appunto nell’unico esemplare che ha lasciato Maranello in color bianco Avus.

La vettura risale al 2003, ed è quasi leggendaria: fu venduta a un miliardario svizzero molto discreto e riservato, motivo per cui per oltre dieci anni è stata nascosta agli occhi pubblici. Anche per questo, rappresenta l’esemplare più speciale del modello che omaggia nel nome il fondatore di Ferrari.

La sola Ferrari Enzo bianca, e l’ultima con un V12 aspirato

La Ferrari Enzo rappresentava al momento del lancio l’esemplare più veloce mai costruito, ed è stata l’ultima Ferrari con motore V12 aspirato. Un propulsore da 5.998 cc montato al centro, in grado di sprigionare l’allora incredibile potenza di 651 CV, superiore a qualsiasi rivale negli anni di produzione. Questa si combinava. alla coppia bassa, all’accelerazione fulminea e al meraviglioso sound, l’ “ululato”, prodotto ogni volta che ci si avvicina agli 8200 giri al minuto.

Questo esemplare di Ferrari Enzo bianco Avus ha visto poco le strade: al momento della catalogazione, infatti, conta circa 9.600 km percorsi. Come detto è l’unica Enzo a aver conosciuto la tinta bianca, che rende più eleganti e pure le splendide forme di questa supercar, che omaggia nel design, come si nota dal paraurti appuntito, i prototipi di Formula 1.

La Enzo fu realizzata in 400 esemplari, di cui meno di 20 rifinite in colore non standard, come appunto il bianco: segno che il facoltoso cliente è uno dei più apprezzati ed esigenti del Cavallino.

Lo stesso Enzo fu infatti un pilota della scuderia Alfa Romeo, e per tutta la sua vita è stato impegnato a creare auto da corsa, e anche quelle destinate alla strada hanno sempre rappresentato l’avanguardia della tecnologia e dello stile, tutti espressi egregiamente dalla Enzo.

Gli interni vedono sedili in pelle bianco avus su nero, con strumenti rosso corsa e sedili a benna extra-large in fibri di carbonio con inserti di tessuto nero tridimensionale.

