Arriverà anche una Ferrari Purosangue Compact?

Ferrari Purosangue Compact potrebbe essere la versione più compatta del primo SUV Ferrari che continua a far parlare di sé.

Il nuovo rendering è stato pubblicato dallo YouTuber Theottle, che di recente si è divertito a creare anche un discutibile mix tra il Purosangue e il suo principale rivale, la Lamborghini Urus.

Ferrari Purosangue Compact, la base è BMW X4.

Dal video del creator pubblicato sul suo canale YouTube emerge che il rendering della Ferrari Purosangue Compact è stato creato utilizzando la base della BMW X4. E se già i fan più puristi del Cavallino non hanno preso bene l’arrivo di una Sport Utility Vehicle made in Maranello, sicuramente prenderebbero ancora peggio la possibilità che sia sulla base di una BMW o comunque da qualsiasi altro marchio.

Theottle ha così commentato la sua creazione: “Che dire di un fratello minore per il Purosangue? Ho sperimentato l’idea di un crossover più piccolo dando alla BMW X4 le vesti del Purosangue, et voilà!“.

Il designer rende ancora più controverso lo stile del Purosangue, dandogli la discussa linea del tetto della X4, che non è che abbia brillato per consensi in ambito di stile. In generale, la veste scelta rende indubbiamente più tozzo il design di Manzoni, anche se in generale non è così male.

Ferrari, comunque, potrebbe rimanere fuori da queste logiche di mercato. E se già ha fatto attendere anni prima di buttarsi nell’agguerritissimo mondo dei SUV, a Maranello potrebbe bastarne solo uno. Almeno per un po’.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!