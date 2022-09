Parcheggiatore schianta una LaFerrari contro due scooter a Monaco

Ecco il video del parcheggiatore che a Monaco si è schiantato con una Ferrari LaFerrari blu proveniente da Dubai contro due scooter fermi parcheggiati. Nelle immagini, in un primo momento pare che l’uomo abbia dimenticato di attivare il freno di stazionamento, ma a un esame più attento si può sentire il rumore del freno di stazionamento innestato prima che lui scenda.

Ci sono alcune possibili spiegazioni del perché l’auto sia comunque andata in avanti anche con il freno di stazionamento inserito. Se l’auto era in modalità gara e con la prima marcia inserita, è possibile che il parcheggiatore abbia disattivato il freno di stazionamento e abbia iniziato ad andare in avanti. È anche possibile che abbia dimenticato di lasciare il cambio in posizione neutra, o se preferite in folle.

Detto questo, non si è trattato di un urto così violento, ma su un’auto da oltre 3,5 milioni di euro, ripararla costerà un occhio della testa. Anche il valore stesso della hypercar potrebbe essere intaccato una volta che la compagnia assicurativa avrà registrato il danno nei propri registri. La cosa migliore sarebbe una riparazione in fabbrica accompagnata da un certificato Ferrari Classiche.

Ricordiamo allora che Ferrari LaFerrari è una hypercar mild hybrid alimentata da un V12 da 6,3 litri + motore elettrico e KERS. Non ha una modalità di guida “solo elettrica” come altre ibride ed è l’erede spirituale della Ferrari Enzo. La potenza totale del sistema è di 963 CV, convogliati alle ruote posteriori attraverso un cambio DCT a 7 rapporti.

