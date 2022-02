C’è un modellino Ferrari 296 GTB Amalgam da 12.000 € e li vale tutti.

Il modellino Ferrari 296 GTB da 12.000 € in scala 1:8 di Amalgam è un pezzo da collezione e vanta l'approvazione ufficiale dal Centro Stile Ferrari.

Il modellino Ferrari 296 GTB da 12.000 € in scala 1:8 è un pezzo da collezione per veri intenditori. Proposto da Amalgam, grazie alla lunga collaborazione con la casa di Maranello, è costruito a mano nel modo più accurato possibile, tanto da vantare l’approvazione ufficiale dal Centro Stile Ferrari.

Il modello in scala è basato sui disegni CAD originali ed è realizzato con materiali di alta qualità utilizzando i codici e le specifiche di verniciatura Ferrari. Per dare l’idea del lavoro che c’è dietro, basti pensare che ogni unità richiede oltre 300 ore per essere completata.

Guardando le immagini è difficile trovare un difetto, e si potrebbe facilmente essere ingannati nel pensare che si stia guardando il modello reale. L’esterno è perfetto, con cenni alla fibra di carbonio, vernice Ferrari autentica, la rete sulle prese d’aria e i gruppi ottici estremamente dettagliati. Aprendo le porte si può notare un lavoro altrettanto impressionante sul cruscotto, mentre il rivestimento dei sedili ha persino le cuciture rosse.

La Ferrari 296 GTB di Amalgam prodotta in serie limitata a 199 unità al prezzo di 12.062 euro ciascuna. Ma non finisce qui, perché Amalgam offre la possibilità di personalizzare il modellino con le specifiche della propria Ferrari.

Se volete ammirarne una, potete andare nelle concessionarie Ferrari, dato che Amalgam ha spedito alcuni esemplari a scopo di presentazione.

Oltre all’opzione 1:8, c’è un modello più piccolo 1:12 in fase di sviluppo che dovrebbe essere leggermente più economico.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.