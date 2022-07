Lego Chevrolet Camaro Z28: dal 1 agosto il nuovo set a 169,99 €

L’azienda danese di mattoncini colorati ha lanciato un nuovo prodotto della gamma “Technic”, la Lego Chevrolet Camaro Z28 che riproduce fedelmente la muscle car del 1969.

Il modellino ricorda la Chevy di Dominic Toretto nel primo capitolo di Fast & Furious, anch’essa divenuta un set lego. Sarà disponibile negli store fisici e online a partire dal 1 agosto 2022 al prezzo di 169,99 €.

Lego Chevrolet Camaro Z28: una vera muscle car

Il set è una ricostruzione dettagliata di quella che è considerata una delle muscle car più eleganti di tutti i tempi, amata dagli appassionati fin dal lancio, avvenuto negli anni Sessanta.

Il modellino è, come sempre, piuttosto dettagliato. Dispone di volante funzionante, motore riprodotto alla perfezione e porte che si aprono e chiudono. L’auto è personalizzabile dai proprietari secondo il design preferito, e infatti è possibile costruirla in nero lucido con le sue iconiche “Racing Stripes” in rosso, bianco oppure in grigio. Inoltre, è possibile costruirla sia con hard top o cabrio, e scegliere i fari classici o a scomparsa.

Il set è composto di 1458 pezzi ed è un nuovo pezzo della collezione, che farà felici soprattutto gli appassionati di questo genere di auto americane, e chi è già in possesso del set della Ford Mustang degli anni Sessanta.

