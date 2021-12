Ferrari non è molto contenta...

In Germania a causa di un incidente è stato completamente distrutto un prototipo di Ferrati SF90 Stradale. Il disastro è avvenuto ad Hoffenheim vicino a Francoforte. Il veicolo si è schiantato contro le protezioni a lato della strada, e poi ha urtato la stessa diverse volte prima di fermarsi, fondamentalmente distrutta in gran parte dell’esterno.

Come se non bastasse, la piccola batteria dell’auto che, ricordiamo, è ibrida) pare abbia preso fuoco appena dopo lo schianto.

Che fosse una novità?

Sappiamo che è un prototipo perché l‘esterno presentava il tipico camuffamento mimetico in bianco e nero, mentre l’interno conteneva apparecchiature di prova e display aggiuntivi volti all’analisi dei diversi flussi di dati.

I vigili del fuoco locali sono intervenuti rapidamente in seguito all’incidente, dimostrandosi in grado di spegnerlo in modo celere nonostante per la prima volta si occupassero di un incendio da batteria. Quello che è avvolto nel mistero è lo scopo del prototipo: la SF90 Stradale è in commercio da circa due anni, e sebbene la carrozzeria del prototipo fosse la medesima, è probabile che stia per arrivare qualcosa di nuovo.

Ma, per ora, Ferrari sarà occupata a ricostruire letteralmente i pezzi.

