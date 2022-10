Il video spia della Ferrari Daytona SP3 da 340 km/h, la Ferrari stradale più veloce in assoluto.

In un video pazzesco ecco ben quattro nuove Ferrari Daytona SP3 nel video spia su strada, una delle quali è molto speciale.

Si tratta infatti della prima SP3 pronta per essere consegnata a un fortunato cliente, ed è rifinita con l’incredibile Rosso Ferrari F1-75. Un video che come sempre arriva grazie al mitico Varryx, che ci delizia con anteprime sempre più spettacolari.

L’ultima nata della serie ultra-esclusiva di modelli Ferrari è la Daytona SP3, una roadster V12 a motore centrale in tiratura limitata che rende omaggio a una delle vittorie più famose della casa di Maranello nel mondo dell’automobilismo. Il nome fa riferimento alla 24 Ore di Daytona del 1967, in cui la Ferrari ottenne una doppietta di tre vittorie con le sue leggendarie 330 P3/4, 330 P4 e 412 P.

Ferrari costruirà 599 esemplari al prezzo di 2 milioni di euro, tasse incluse. Priorità ai proprietari delle SP1 e SP2, le cui consegne inizieranno alla fine del 2022. A differenza di questi due modelli di speedster, che non sono omologati in alcuni Paesi a causa della mancanza del parabrezza, Ferrari ci dice che la SP3 è omologata ovunque.

La Daytona SP3 è la prima Ferrari da strada a montare un motore 12 cilindri centrale dopo l’uscita di scena della hypercar ibrida LaFerrari nel 2018 e, con la potenza del V12 aspirato da 6,5 litri aumentata a 829 CV è il modello non elettrificato più potente che Maranello abbia mai prodotto. Abbinato a una versione più rapida del cambio automatico a sette rapporti della 812 Competizione, il V12 promette uno 0-100 km/h in 2,85 secondi e una velocità massima di 340 km/h, che fanno della Daytona SP3 la Ferrari stradale più veloce in assoluto.

Il guidatore e il passeggero sono seduti più in basso e più reclinati rispetto a qualsiasi altra Ferrari da strada, con un paragone diretto alle monoposto di Formula 1. Effettivamente l’auto è alta solo 1142 mm e quindi la resistenza aerodinamica è ridotta al minimo.

Grazie ai materiali compositi leggeri utilizzati per la scocca, il telaio e alcuni elementi della carrozzeria, la Daytona SP3 pesa solo 1485 kg a secco, con un rapporto peso/potenza di 558 CV per tonnellata.

Che dire di più? “Ascoltate” il video di Varryx e pensate ai pochi fortunati che potranno guidarla…

