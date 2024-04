Il nuovo Hublot Big Bang MP-11 “Water Blue Sapphire” ha un movimento a 7 bariletti e una riserva di carica di 14 giorni e sfoggia una spettacolare tonalità di blu vivida e luminosa, mai vista su vetro zaffiro.

Hublot svela il nuovo Big Bang MP-11 “Water Blue Sapphire” che si distingue non solo per il suo movimento innovativo a 7 bariletti, che offre una straordinaria riserva di carica di 14 giorni, ma anche per la sua estetica affascinante, data dal nuovo colore blu acqua del vetro zaffiro.

La particolarità di questo modello sta nella sua capacità di combinare importanti elementi tecnici con un design estremamente raffinato. La nuova tonalità di blu, luminosa e traslucida, arricchisce ulteriormente la già vasta gamma di colori del vetro zaffiro di Hublot, offrendo un tocco di freschezza e originalità. Questa novità rappresenta un importante passo avanti per un modello che è stato precedentemente caratterizzato da materiali più tradizionali.

Il cuore pulsante del MP-11 è il suo movimento scultoreo, visibile attraverso il vetro zaffiro che ne amplifica i dettagli. Progettato per massimizzare l’efficienza energetica, i sette bariletti sono disposti in maniera coassiale e verticale, permettendo al movimento di mantenere un profilo sottile nonostante la sua complessa architettura. Questo è reso possibile grazie a un ingranaggio a vite elicoidale che trasmette l’energia in modo ottimale, garantendo una riserva di carica duratura e affidabile.

L’orologio è anche dotato di un disco che indica la riserva di carica residua, situato in prossimità dei bariletti, consentendo una lettura intuitiva del livello di energia restante. La corona scanalata, con il suo rilievo a vite senza fine, non solo facilita la carica manuale dell’orologio, ma aggiunge anche un elemento estetico distintivo al design complessivo.

La nuova tonalità si basa su un’inedita formula chimica, uno sviluppo personalizzato e un indice di trasparenza esclusivo, pur vantando tutte le proprietà abituali dello zaffiro: brillante, luminoso, perfettamente inalterabile e totalmente resistente a urti e graffi. Da sottolineare anche l’esemplare lucidatura, un’operazione molto delicata e solitamente eseguita a mano.

Ogni dettaglio, dalla lucidatura del vetro zaffiro alla disposizione degli indici, è stato meticolosamente pensato per offrire un’esperienza visiva spettacolare. La trasparenza unica del nuovo vetro “Water Blue” esalta la visibilità del meccanismo interno, celebrando così la fusione tra forma e funzione che caratterizza la filosofia di design di Hublot.

Fonte Hublot

Copyright Image: Sinergon LTD