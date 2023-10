La Fiat 500 Jolly del 1972 di Lando Norris è all’asta a 28.000 €

Curiosamente, la prima auto che il pilota di Formula 1 Lando Norris si sia mai comprato con i suoi soldi è una Fiat 500 Jolly Evocation del 1972, divenuta poi abbastanza nota perché sia lui che alcuni suoi amici, come il compagno di team Oscar Piastri, sono stati avvistati a bordo della piccola italiana, “sfrecciando” su alcune strade.

Per quanto non sia una Jolly originale realizzata da Ghia, il fatto che sia appartenuta a Lando Norris, e per di più sia stata la sua prima auto, la rende interessante per molti e anche il suo prezzo è di valore, per il modello: si attiene tra le 28.000 e le 32.000 sterline. L’asta è tenuta da Car and Classic.

Non è perfetta, ma è questo il suo valore

La Fiat 500 Jolly era una personalizzazione della superutilitaria torinese da parte della carrozzeria Ghia, che ne convertì 650 rendendole tanto rare quanto preziose per materiali ed estetica.

Quella di Norris non rientra tra le fortunate, ma è una Evocation, quindi un’imitazione ben riuscita, e probabilmente l’unica che ai tempi, si parla del Settantadue, Norris poteva permettersi.

Lo stesso pilota ha sempre ammesso che per lui non è mai stato un problema né usarla né condividerla con gli altri, e per questo sente il tempo.

C’è un po’ di ruggine sulle maniglie e sul tettuccio, dovuto al fatto che Norris si è divertito a portarla sulle spiagge di Monaco, e che sono facilmente riparabili. Anche la vernice ha sentito il passare del tempo, con alcune bolle sulla carrozzeria blu Gelato, ma per il resto le condizioni sono ottime.

Una vera 500, con i pneumatici a fascia bianca, tappeto color caramello, sedili in vimini che rievocano, appunto, benissimo la Jolly originale e la sua identità di spiaggina. Il motore è il classico 499 cc Fiat raffreddato ad aria. C’è anche il quadrante che mostra i 36.500 km percorsi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED