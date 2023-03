De Tomaso Pantera: la linea del 1973 è pazzesca

Questa De Tomaso Pantera del 1973 è un bellissimo esemplare della vettura granturismo che venne prodotta dalla casa automobilistica italiana De Tomaso tra il 1971 e il 1993.

Era il frutto di una collaborazione con Ford, che assegnò proprio a De Tomaso la realizzazione di quella che doveva essere l’anti Corvette. Il design di Tom Tjaarda era futuristico e affilatissimo, anticipando le mode che avremmo visto sulle vetture di massa negli anni seguenti. Veniva assemblata negli stabilimenti della carrozzeria Vignale.

Negli USA, dove dove veniva commercializzata tramite la rete dei concessionari Mercury, fu un successo. Il fascino dell’auto italiana abbinata ad un motore americano, era il non plus-ultra per gli appassionati d’oltreoceano. Il modello, denominato “L”, era dotato di paraurti maggiorati per rispettare gli standard della legislazione statunitense in merito alla sicurezza dei veicoli.

Il modello delle foto era rifinito in rosso su interni neri, spinto da un motore V8 Ford Cleveland 351 di 5763 cm³ da 330 cv. centrale abbinato a un cambio manuale a cinque marce. Le caratteristiche includevano paraurti in gomma, fari retrattili, cerchi Campagnolo e una radio AM / FM.

L’abitacolo è dotato di due sedili avvolgenti rivestiti in nero, con un cruscotto abbinato e pannelli delle porte insieme a tappeti grigi. C’era la radio AM / FM montata orizzontalmente nella console centrale ma anche l’aria condizionata.

Il volante era a tre razze rivestito in pelle nera, nel cruscotto un tachimetro che arriva fino a 200 km/h ed un contagiri da 8.000 giri / min. La console centrale ospita indicatori ausiliari che monitorano la pressione dell’olio, il livello del carburante, l’amperaggio e la temperatura del liquido di raffreddamento.

La Pantera ha conquistato il cuore di molti appassionati di auto sportive per le sue prestazioni, il suo design unico e la sua maneggevolezza. Nel corso degli anni, è diventata un’auto iconica ed è stata utilizzata in numerosi film e serie televisive.

Oggi, la De Tomaso Pantera è considerata una vera e propria auto da collezione, apprezzata da molti appassionati e collezionisti. Le versioni più rare e pregiate sono particolarmente richieste e possono raggiungere prezzi molto elevati.

In sintesi, la De Tomaso Pantera è una delle auto sportive italiane più famose e apprezzate di sempre. Grazie al suo design unico, alle sue prestazioni e alla sua maneggevolezza, ha conquistato il cuore di molti appassionati di auto sportive, diventando un’auto iconica e una vera e propria leggenda.

—–

