Il nuovo Fiat Ducato 2024 si aggiorna nei motori diesel e nella versione elettrica, ora con 270 CV e 420 km di autonomia

Fiat Professional rinnova la sua gamma, come tutti gli altri marchi della nuova divisione Stellantis Pro One. In particolare, il Fiat Ducato subisce un aggiornamento importante in termini di contenuti tecnologici e nella sua versione elettrica, l’e-Ducato, già il primo elettrico nella sua categoria quando fu lanciato nel 2021.

Fiat Professional punta a rimanere uno dei marchi più importanti all’interno di Stellantis Pro One, non solo perché il Ducato, progetto italiano, fa da base per tutti gli altri Large Van della gamma grazie alla tecnologia costruttiva, ma anche per l’importanza nel settore camper, dove da 15 anni continui ottiene il titolo di miglior Camper nella sua categoria.

La soluzione Eat&Work del Fiat Ducato 2024 è geniale

Il Ducato 2024 cambia leggermente nel design, in particolare quello frontale dove la griglia quasi sparisce e si fa più grande il logo Fiat rinnovato. Ci sono anche alcune colorazioni inedite e nuovi design per i cerchi, mentre dietro i fari hanno sfondo brunito. Fiat Ducato 2024 è tra i leader della categorie, grazie a un vano di carico ben studiato con 21 cm di spazio in più, a parità di lunghezza esterna, rispetto ai concorrenti.

Il Ducato inoltre mantiene la capacità di carico fino a 17 metri cubi (13 in versione da 3,5 tonnellate), e carico utile fino a 1,5 tonnellate nella versione elettrica da 4,5 tonnellate (700 kg in quella da 3,5), e 2 tonnellate per la versione diesel.

Le novità maggiori si riscontrano però in una cabina completamente ridisegnata, con un approccio human-machine vicino a quello di un auto. C’è il display centrale da 10” con Uconnect di 5 generazione, lo stesso della nuova 500 e della Fiat Tipo, con navigatore integrato e compatibilità wireless a CarPlay e Android Auto, oltre che con connessione cablata grazie a prese USB sia di tipo A che di tipo C. Nuovo anche il volante, meglio rifinito, dietro cui spicca il cluster digitale da 7”.

Geniale, però, la soluzione Eat&Work, che si “attiva” abbattendo parte del sedile centrale e disponibile sia su Ducato che su E-Ducato. combina un tavolo antiscivolo per quaderni e laptop, ma anche per vassoi per il pranzo, a porta-bicchieri e spazi per riporre penne e utensili. La panca, inoltre, può ruotare verso gli occupanti per un maggiore comfort. La versione elettrica, quella più completa, ha il Keyless Entry&Go di serie, freno di stazionamento elettrico e i citati display con servizi specifici F2M eSolution, sempre di serie.

Per quanto riguarda i motori, Fiat Ducato ha i motori diesel di ultima generazione MultiJet Euro 6E da 120, 140 o 180 CV con cambio manuale a 6 rapporti, o automatico a 8 solo per le potenze da 140 o 180 CV, che sono le stesse potenze per la gamma Heavy-Duty con omologazione Euro VI Step E. Il nuovo motore, unito ai miglioramenti aerodinamici, riduce le emissioni di CO2 fino al 5%.

La versione elettrica, invece, sale a 270 CV con coppia di 410 N/m, abbinato a un pacco batteria da 110 kWh per 420 km di autonomia su ciclo WLTP e potenza di ricarica in DC fino a 150 kW.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD