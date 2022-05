Ogni modello diventa unico grazie alle personalizzazioni di Green Vehicles.

Fiat 500 Spiaggina elettrica: la storica Fiat trasformata dalla Green Vehicles è volata a Saint Barthélemy; un secondo esemplare farà bella mostra di sé in un Luxury Hotel sul Lago di Como.

Il bello della mobilità sostenibile incontra il fascino retrò delle 500 d’epoca. A firmare questo connubio è la Green Vehicles, azienda con sede a Jesi specializzata nella produzione di veicoli elettrici e nell’elettrificazione di mezzi esistenti. Il team tecnico ha dato nuova vita a due esemplari della mitica Fiat 500 “Spiaggina”, trasformandoli in veicoli completamente elettrici e mantenendo intatto lo stile vintage dell’amatissima auto Made in Italy.

Un esemplare è da poco partito alla volta dell’Isola di Saint Barthélemy, piccolo paradiso nei Caraibi amato dai vip, mentre un secondo veicolo, dal 3 giugno, sarà a disposizione degli ospiti di un Luxury hotel 5 stelle sul Lago di Como.

Fiat 500 Spiaggina elettrica: caratteristiche

Le due vetture green sono frutto della trasformazione di due Fiat 500 modello F del 1967 e del 1968. Le fasi di intervento di questo progetto comprendono il restauro completo delle parti meccaniche, della carrozzeria e degli interni e l’installazione del kit di elettrificazione, che rende la Spiaggina un moderno veicolo green: un sistema costruito con la tecnologia più innovativa, con motore brushless che riduce le esigenze di manutenzione e batterie al litio di ultima generazione.

La 500 Spiaggina riattualizzata in chiave green ha un’autonomia di circa 100 km e può raggiungere la velocità di 70 km/h, in linea con lo stile slow di queste auto.

La Green Vehicles ripone inoltre grande cura nel restauro della carrozzeria e nel riallestimento degli interni, con i sedili in midollino naturale ed altri accorgimenti che richiamano le atmosfere di una volta, come il tendalino e l’ampio cestello da pic-nic.

Ogni modello diventa unico grazie alle personalizzazioni in linea con il gusto dell’acquirente e la destinazione d’uso: gli interni della 500 destinata all’Isola di Saint Barthélemy, ad esempio, sono stati in parte rivestiti con teak, materiale utilizzato in ambito nautico che offrirà la migliore resistenza alle improvvise piogge delle aree caraibiche.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.