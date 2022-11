Fiat Panda 2023: prezzo della hybrid e tutti gli allestimenti

Per Fiat Panda 2023 il listino prezzi della versione hybrid non si discostano da quelli osservati nei mesi precedenti, anche nei vari allestimenti proposti. L’iconico modello di casa Fiat che dal 1980, anno del suo esordio, è una protagonista del mercato italiano essendo stabilmente l’auto più venduta in Italia.

Fiat Panda, presente quindi da oltre 40 anni sul mercato, ha segnato un pezzo di storia del mondo automobilistico italiano e non solo. Ad oggi, come le sue concorrenti, è entrata a far parte del mondo elettrificato con la versione Mild-Hybrid, riducendo consumi ed emissioni, insieme alla versione Panda GPL. Per il futuro non c’è escludere una versione “Full electric”.

Fiat Panda Hybrid: cosa c’è da sapere

Dopo l’abbandono dei motori diesel, questo modello si può ordinare in due versioni: 1.0 Hybrid da 70 CV oppure Benzina/Gpl con motore 1.2 da 69 CV EasyPower. Se per Panda GPL abbiamo già dedicato un post specifico con tutte le caratteristiche, qui andiamo ad analizzare la versione Hybrid.

La versione Fiat Panda 2023 Mild-Hybrid monta un motore tre cilindri in linea a benzina aspirato, 999 cc, potenza di 70 Cv (51,5 kW) a 6.000 giri/min, coppia massima di 92 Nm pari ad una velocità di 164km/h con accelerazione da 0-100km/h in 13,9 secondi. Il cambio è manuale a 6 rapporti, un consumo urbano dichiarato pari 16,5 Km/litro, extraurbano, 25 Km/litro e misto che si aggira intorno ai 17 Km/litro.

Ricordiamo che i mild hybrid non viaggiano mai completamente in elettrico, con il sistema ibrido Bsg azionato a cinghia accoppiato da una batteria da 12 Volt con capacità di 11 Ah.

Fiat Panda 2023: il listino prezzi e gli allestimenti

Veniamo allora al listino prezzi per la versione Mild/Hibrid. Possiamo scegliere tra configurazioni con prezzi a partire da 13.820 € fino alla versione più costosa da 16.700 €.

Fiat Panda 2023 Allestimento Style da 13.820 €

Se si ama lo stile, questo pacchetto è perfetto per coloro che amano le cose semplici ma con un tocco di originalità. Tra le dotazioni:

Radio Dab con display 5″, Usb e Bluetooth

Finiture nere: paraurti, codolini e minigonne

Climatizzatore

Alzacristalli elettrici anteriori

Allestimento Cross da 16.508 €

La versione più esclusiva e completa di Panda, si tratta del top di gamma che unisce il massimo del comfort e della tecnologia, esaltandone l’inconfondibile stile.

Tra le dotazioni:

Radio touchscreen 7″ con Apple CarPlay/Android Auto

clima automatico, luci diurne LED e Fendinebbia

scudi paracolpi e specchi in tinta

barre al tetto e fasce laterali nere

5 posti e Cerchi Style da 15″ bicolore

Allestimento Red da 16.700 €



Per questa serie, dalla collaborazione tra Fiat e Red, un’organizzazione che supporta le emergenze sanitarie a livello globale, nasce l’omonima versione: Red. Ad ogni acquisto di un prodotto Red, viene effettuata una donazione a sostegno di prevenzione, trattamento, consulenza, test, istruzione ed assistenza alle comunità più bisognose.

Tra le dotazioni di questo allestimento:

Radio touchscreen 7″ con Apple CarPlay/Android Auto

clima automatico con filtro abitacolo

logo (Red) e calotte specchietti rosse

5 posti e Sedili neri in Seaqual Marine Plastic con cuciture rosse

Allestimento Garmin da 16.700 €

La serie più speciale pensata per chi vive la vita al massimo. Con il suo design compatto e la sua anima determinata, Panda connette e muove le persone, proprio come Garmin, leader nella navigazione Gps e nella tecnologia indossabile.

Tra le dotazioni di questo allestimento:

Radio touchscreen 7″ con Apple CarPlay/Android Auto

dettagli arancioni: sticker linea laterale e logo su Cerchi da 15″ neri

finiture silver opache: Scudi paracolpi, Fasce laterali e Calotte specchi

5 posti e Interni dedicati con logo Garmin e cuciture arancioni

