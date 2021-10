Le caratteristiche del pandino a gas, disponibile in ogni allestimento compresi Sport e Cross!

Economica, affidabile e versatile: sono queste le caratteristiche alla base del successo della Panda da più di 30 anni. La Fiat Panda GPL ovviamente le mantiene, aggiungendoci anche un’alimentazione ecologica e dai bassi costi di gestione, sempre con gli incentivi statali e regionali che riguardano anche la Panda Hybrid, ovvero la variante con sistema Mild Hybrid.

Il motore della Fiat Panda GPL

Fiat Panda GPL monta un motore bi-fuel benzina/GPL 1.2 da 69 CV (lo stesso della Lancia Ypsilon GPL), che consuma mediamente 6,1 litri ogni 100 km, attestandosi quindi nella media, ma con costi di rifornimento decisamente più bassi.

Il prezzo di listino della Fiat Panda GPL Life è di 15.500 euro al netto di sconti e promozioni per le auto a GPL 2021. Il prezzo sale a:

16.200 euro per la Panda City Life;

euro per la Panda City Life; 17.500 euro per la Sport;

euro per la Sport; 17.900 euro per la City Cross;

euro per la City Cross; 18.700 euro per la Cross

Tutte le Fiat Panda GPL, in ogni allestimento, sono abbinate a un cambio manuale a 5 marce.

La dotazione

La Fiat Panda GPL è una delle pochissime vetture che mantiene tutti i suoi allestimenti anche per la variante a GPL. Si parte da una dotazione semplice per la Panda Life, che include:

Clima manuale;

Predisposizione radio (no DAB);

ABS + ESC + Hill Holder;

Finestrini anteriori elettrici;

Per avere una dotazione più completa bisogna passare alla City Life, corredata di:

Radio DAB Uconnect Mobile con bluetooth, comandi al volante e supporto per lo smartphone;

Cerchi “Life” Style in lega da 15 pollici;

Finiture nere per paraurti, parafanghi, minigonne, fasce laterali e barre del tetto.

Decisamente più ricca è la Fiat Panda Sport, con:

Radio DAB;

Display Touch da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto;

Cerchi in lega “Sport” da 16 pollici con coprimozzi neri o rossi;

Logo Sport dedicato;

La dotazione della City Cross:

Radio DAB;

Display Touch da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto;

Scudi paracolpi in tinta carrozzeria e fasce laterali con logo “Cross”;

Clima automatico;

Luci diurne a LED;

Fari Fendinebbia;

La top di gamma Cross aggiunge:

Plancia “Woody” in legno ricilato;

Sedili in eco tessuto ricondizionato;

Dettagli in argento per barre del tetto, modanature laterali;

Skid Plates con ganci traino rossi;

Sensori di parcheggio posteriori;

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!