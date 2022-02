Fiat Panda Hybrid: l’ibrida economica a partire da 9.950 euro

Fiat Panda Hybrid è in offerta a febbraio a partire da 9.950€ con finanziamento per l'utilitaria mild hybrid con motore da 70 CV

Fiat Panda Hybrid è la proposta mild hybrid più economica del lingotto, in offera questo mese a partire da 9.950 euro con finanziamento e Anticipo Zero, TAN 6,85€ e TAEG 9.83%. Si tratta di uno sconto di 2.000 euro applicato sul listino base di 11.950 euro dell’utilitaria torinese.

Fiat Panda Hybrid: motore e dotazione

Fiat Panda Hybrid ha un motore 1.0 3 cilindri benzina da 70 CV, aiutato da una piccola batteria da 12 Volt che non aumenta il peso e permette al contempo una riduzione dei consumi della vettura in fase di accelerazione e accensione del veicolo. La dotazione base include il climatizzatore e la radio bluetooth, e i sistemi di sicurezza obbligatori dal 2022. La vettura, come sappiamo, è compatta ma ha 5 porte e 5 posti, caratteristica che l’ha sempre distinta come una delle più versatili della sua categoria.

Immatricolata come vettura ibrida, la Fiat Panda Hybrid gode per questo di alcuni vantaggi fiscali, quali per esempio la riduzione o l’esenzione dal pagamento del bollo nella quasi totalità delle regioni italiane, l’accesso gratuito alle Z.T.L. in alcune città e, in molti casi, la sosta gratis sulle strisce blu.

L’offerta su Fiat Panda Hybrid

L’offerta su Fiat Panda Hybrid è valida fino al 28 febbraio 2022 e vede un listino in promozione di 9.950 euro anziché 11.950, solo con finanziamento ad anticipo zero con FCA Bank.

La durata della rateizzazione è di 84 mesi, con costo di 162€ al mese.

